Supercontinent Pangea Ultima : des conditions inhospitalières pour les mammifères

Une nouvelle étude menée par des chercheurs de l'Université de Leeds et de l'Université Northwestern aux États-Unis a révélé que la formation du supercontinent Pangea Ultima, prévue dans 250 millions d'années, créera des conditions inhospitalières pour la plupart des mammifères. Pangea Ultima devrait être centrée sur l’équateur et connaîtra des températures extrêmement chaudes à la surface des terres.

Les chercheurs ont utilisé la modélisation pour prédire les effets de Pangea Ultima sur le climat terrestre. Ils ont constaté que les températures sur le supercontinent pouvaient dépasser 40 ℃ pendant les mois les plus chauds, certaines zones connaissant des températures dépassant 50 ℃. Actuellement, les mammifères peuvent survivre sur environ les deux tiers de la surface terrestre, mais avec la formation de la Pangée Ultima, les zones habitables seraient réduites à seulement 54 %.

La principale raison de l’augmentation de la température est la localisation projetée de la Pangea Ultima, qui sera centrée sur l’équateur. D’autres facteurs tels que l’élévation des terres, l’absence de calotte glaciaire et les changements dans la végétation contribueront également au réchauffement. De plus, les chercheurs estiment que le Soleil sera 2.5 % plus brillant que son état actuel, ce qui élèvera encore davantage les températures terrestres.

L'étude met également en évidence l'incertitude entourant les niveaux atmosphériques de CO₂ au moment de la formation de Pangea Ultima. Si les concentrations de CO₂ atteignent environ 613 parties par million (ppm), par rapport au niveau de fond actuel d'environ 420 ppm, les températures moyennes à la surface des terres pourraient varier de 30 ℃ à 35 ℃, ce qui entraînerait de nouvelles réductions de l'habitabilité de la Terre.

La recherche souligne que les mammifères s’adaptent aux changements environnementaux grâce à leur capacité à réguler la température corporelle. Cependant, lorsque l’air ambiant devient plus chaud que la température de la peau, les mammifères ont du mal à évacuer la chaleur, ce qui entraîne une surchauffe. Certains seuils de température, tels que la température du bulbe humide de 35 ℃, présentent des dangers pour les mammifères, provoquant potentiellement des coups de chaleur et des lésions organiques.

Alors que les mammifères ont enduré des périodes chaudes dans le passé, comme le maximum thermique Paléocène-Éocène, la formation de la Pangée Ultima présente des défis uniques. Contrairement aux périodes chaudes précédentes, la Pangée Ultima devrait durer des dizaines de millions d’années. De plus, la majeure partie du supercontinent sera concentrée sous les tropiques, ce qui rendra difficile aux mammifères d’échapper à la chaleur extrême en se déplaçant vers des régions plus froides.

En conclusion, la formation de Pangea Ultima créera des conditions inhospitalières pour les mammifères en raison des températures extrêmement chaudes à la surface des terres. Cette recherche met en évidence les conséquences potentielles des événements géologiques majeurs sur le climat terrestre et les défis auxquels les espèces peuvent être confrontées pour s'adapter à des conditions environnementales extrêmes.

