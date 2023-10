Que se passera-t-il lorsque les continents de la Terre fusionneront en un seul supercontinent ?

Les scientifiques prédisent que dans 250 millions d’années, les continents de la Terre fusionneront pour former un supercontinent appelé « Pangée Ultima ». Cependant, cette nouvelle recherche suggère que les conditions sur Pangea Ultima seront inhospitalières pour la survie de la plupart des mammifères en raison de l'activité volcanique accrue et des niveaux plus élevés de rayonnement d'un soleil plus ancien.

La formation de la Pangée Ultima entraînera des températures à la surface des terres considérablement plus élevées, transformant une grande partie du continent en un vaste désert chaud. Pendant les mois les plus chauds, les températures peuvent dépasser 40 degrés Celsius, certaines régions connaissant des températures dépassant 50 degrés Celsius.

Cette augmentation de température est principalement due à la localisation projetée de la Pangea Ultima, qui sera centrée sur l'équateur. De plus, des facteurs tels que les différences d’élévation des terres, l’absence de calotte glaciaire et les changements dans les régimes de végétation contribueront à ce réchauffement.

On estime que lorsque la Pangea Ultima se formera, le Soleil sera 2.5 % plus brillant que son état actuel, ce qui élèvera encore la température moyenne des terres terrestres. Cela ne laisserait plus qu'un quart de la surface de la planète habitable.

Une incertitude réside dans les niveaux de CO2 atmosphérique au moment de la formation de Pangea Ultima. On prévoit que les concentrations de CO2 pourraient atteindre environ 613 parties par million (ppm), par rapport au niveau de fond typique d'environ 420 ppm aujourd'hui. Ces niveaux élevés de CO2 entraîneraient des températures encore plus élevées à la surface des terres, réduisant encore davantage l'habitabilité de la Terre.

La capacité des mammifères à réguler leur température corporelle est cruciale pour leur survie. Cependant, lorsque l’air ambiant devient plus chaud que la température de leur peau, les mammifères ont du mal à évacuer la chaleur, ce qui peut entraîner un coup de chaleur.

Alors que les mammifères ont enduré des périodes chaudes dans le passé, la formation de la Pangée Ultima pose des défis uniques. Contrairement aux périodes chaudes précédentes, la Pangea Ultima devrait durer des dizaines de millions d'années, ce qui rendra difficile pour les mammifères d'échapper à la chaleur extrême en se déplaçant vers des régions plus froides.

La formation des supercontinents joue un rôle important dans l’évolution de la vie sur Terre. Si les mammifères périssent, les futures formes de vie dominantes resteront incertaines. Mais pour l’instant, les mammifères s’en sortent bien.

Sources:

The Conversation