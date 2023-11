Les tournesols utilisent une méthode unique pour suivre le soleil, selon une étude

Les tournesols sont bien connus pour leur capacité à tourner la tête et à suivre le soleil lorsqu'il se déplace dans le ciel. Cependant, le mécanisme exact derrière ce comportement est resté jusqu’à présent un mystère. Une étude récente menée par des biologistes végétaux de l’Université de Californie à Davis a mis en lumière la façon dont les tournesols « voient » le soleil et a révélé un nouveau mécanisme qui diffère des hypothèses précédentes.

Contrairement à ce que pensaient les phytologues, les tournesols ne dépendent pas du même mécanisme de phototropisme qui permet à d’autres plantes de pousser vers une source de lumière. Au lieu de cela, les tournesols présentent de l'héliotropisme, une capacité unique à suivre activement le mouvement du soleil. Les chercheurs ont découvert que les tournesols y parviennent en poussant légèrement plus du côté est de leurs tiges pendant la journée, ce qui fait que leur tête se tourne vers l'ouest. La nuit, ils poussent davantage du côté ouest, ce qui fait basculer leur tête vers l’est.

De manière significative, l’étude a également révélé que les gènes responsables de l’héliotropisme chez le tournesol sont différents de ceux associés au phototropisme chez d’autres plantes. Lorsque les tournesols étaient cultivés à l’intérieur, face à une source de lumière, les gènes associés à la phototropine étaient activés. Cependant, lorsqu’elle est cultivée en extérieur et exposée au soleil, un modèle distinct d’expression génique a été observé.

Bien que les gènes spécifiques impliqués dans l’héliotropisme n’aient pas encore été identifiés, les chercheurs ont exclu la voie des phototropines communément associée à la détection de la lumière chez les plantes. Des recherches plus approfondies étudieront la régulation des protéines chez le tournesol afin de dévoiler les voies moléculaires responsables de l'héliotropisme.

Cette découverte révolutionnaire donne non seulement un aperçu du comportement fascinant des tournesols, mais a également des implications plus larges. Il souligne l’importance de prendre en compte les conditions environnementales naturelles lors de l’étude des plantes dans des environnements de laboratoire contrôlés. Les résultats de cette étude remettent en question les hypothèses précédentes et ouvrent la voie à une compréhension plus approfondie des mécanismes de détection de la lumière chez les plantes.

FAQ:

Q : Qu’est-ce que l’héliotropisme ?

R : L’héliotropisme est la capacité d’une plante à suivre le mouvement du soleil.

Q : Qu’est-ce que le phototropisme ?

R : Le phototropisme est la capacité d’une plante à se développer vers une source de lumière.

Q : Quelle est la différence entre l’héliotropisme et le phototropisme ?

R : L'héliotropisme consiste à suivre activement le mouvement du soleil, tandis que le phototropisme fait référence à la croissance vers une source de lumière.

Q : Comment les tournesols présentent-ils de l'héliotropisme ?

R : Les tournesols poussent légèrement plus du côté est pendant la journée, ce qui fait que leur tête se tourne vers l'ouest. La nuit, ils poussent davantage du côté ouest, ce qui fait basculer leur tête vers l’est.

Q : Qu'est-ce que l'étude a révélé sur les gènes du tournesol ?

R : L’étude a révélé que les gènes responsables de l’héliotropisme chez le tournesol sont différents de ceux associés au phototropisme chez d’autres plantes.

La source: Phys.org