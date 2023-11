Une nouvelle étude révèle la complexité du comportement de suivi du soleil des tournesols

By

Les tournesols sont connus depuis longtemps pour leur capacité fascinante à suivre le mouvement du soleil, un comportement appelé héliotropisme. Cependant, une étude récente publiée dans PLoS Biology remet en question la croyance selon laquelle ce mouvement est uniquement contrôlé par un photorécepteur appelé phototropisme. Au lieu de cela, des chercheurs de l'Université de Californie ont découvert que plusieurs types de photoréponses sont impliqués dans la flexion des tournesols vers la lumière du soleil.

Dans une expérience précédente menée en 2016, la biologiste végétale Stacey Harmer et son équipe ont découvert que les jeunes plants de tournesol suivent la lumière du soleil en raison de schémas distincts au cours de la croissance de la tige. L’étude a révélé que les tournesols cultivés en intérieur étaient directement exposés à la lumière artificielle et activaient les gènes associés à la phototropine. Étonnamment, les tournesols cultivés en extérieur n’ont montré aucune différence significative dans leur réponse au mouvement du soleil. Les chercheurs ont découvert que les plantes d’extérieur disposent d’autres systèmes de réception de la lumière, comme un mécanisme permettant d’éviter la lumière rouge générée à l’ombre. Ce mécanisme est activé du côté ouest de la tige du tournesol tôt dans la journée, lorsque le soleil est à l'est.

Les chercheurs ont conclu qu'il existe de multiples voies moléculaires impliquées dans le suivi solaire des tournesols, soulignant la complexité de ce comportement. Cependant, ils n’ont pas encore identifié les gènes spécifiques responsables de l’héliotropisme. Comprendre ces voies moléculaires pourrait être utile aux sélectionneurs souhaitant développer des plantes conservant cette capacité.

L’une des découvertes les plus surprenantes de l’étude est la vitesse à laquelle les tournesols apprennent à suivre le soleil. Lorsque les tournesols cultivés en laboratoire ont été déplacés à l’extérieur, ils ont immédiatement commencé à suivre le soleil. Cela suggère que les plantes cultivées en laboratoire ont subi une certaine forme de « recâblage » et que les tournesols autorisés à suivre le soleil ont tendance à mieux pousser que ceux qui ne le sont pas.

Fait intéressant, à mesure que les tournesols mûrissent, ils perdent leur capacité à se pencher vers le soleil. Une fois arrivés à maturité, leur mouvement s’arrête et ils restent face à l’ouest pour le reste de leur vie. Cependant, ce comportement a ses avantages. Les tournesols plus âgés dégagent une chaleur supplémentaire qui attire les insectes pollinisateurs. Ceci, à son tour, permet aux tournesols plus âgés de se reproduire.

Cette nouvelle étude offre une nouvelle perspective sur le comportement des tournesols en matière de suivi du soleil, révélant la complexité et l'importance de multiples mécanismes de photoréponse. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour élucider les voies moléculaires impliquées et faire la lumière sur les fondements génétiques de l’héliotropisme.

QFP

Pourquoi les tournesols suivent-ils le soleil ?

Les tournesols suivent le soleil dans le cadre d'un comportement appelé héliotropisme, dans lequel ils courbent leurs feuilles et leurs fleurs vers la lumière du soleil. Ce mouvement leur permet de maximiser leur exposition au soleil pour la photosynthèse, un processus vital pour leur croissance et leur survie.

Qu'est-ce que l'héliotropisme ?

L'héliotropisme est le phénomène par lequel les plantes orientent leurs feuilles et leurs fleurs vers la lumière du soleil. Il aide les plantes à maximiser la quantité de lumière solaire qu’elles reçoivent pour la production d’énergie et la croissance.

Pourquoi les tournesols plus âgés arrêtent-ils de suivre le soleil ?

À mesure que les tournesols mûrissent, leur mouvement pour suivre le soleil cesse. Ils restent face à l'ouest indéfiniment jusqu'à leur mort. Cependant, les tournesols plus âgés dégagent une chaleur supplémentaire, qui attire les insectes pollinisateurs et leur permet de se reproduire.

À quelle vitesse les tournesols apprennent-ils à suivre le soleil ?

Les tournesols démontrent une capacité remarquable à s’adapter rapidement au suivi du soleil. Lorsque les tournesols cultivés en laboratoire sont déplacés à l’extérieur, ils commencent immédiatement à suivre le soleil, ce qui indique un processus d’apprentissage rapide. Ce comportement suggère une certaine forme de « recâblage » dans les plantes.