L'impact d'une éclipse solaire sur les conditions météorologiques

Une éclipse solaire, comme l'éclipse annulaire de samedi, peut avoir un impact significatif sur les conditions météorologiques à la surface de la Terre. Lorsque la Lune passe devant le Soleil, elle projette une ombre sur la Terre, provoquant des changements de température, de vitesse du vent, d’humidité et de couverture nuageuse.

La quantité de lumière solaire bloquée lors d’une éclipse affecte l’ampleur de ces changements météorologiques. Tout comme les zones ombragées sont plus fraîches que celles exposées à la lumière directe du soleil lors d’une journée chaude, plus la lumière du soleil est bloquée pendant une éclipse, plus la baisse de température est spectaculaire. L'éclipse annulaire de samedi devrait bloquer jusqu'à 90 % du soleil le long d'un chemin étroit allant de l'Oregon au Texas.

Une éclipse annulaire permet à un peu plus de rayonnement solaire d'atteindre la surface de la Terre qu'une éclipse totale. Cependant, même une brève réduction du rayonnement solaire peut affecter les températures et d’autres conditions météorologiques. La baisse exacte de la température pendant une éclipse peut varier en fonction de facteurs tels que la période de l'année et la couverture nuageuse.

L'angle sous lequel le soleil frappe la Terre lors d'une éclipse joue également un rôle dans l'impact sur les températures. Un angle d'ensoleillement plus élevé, comme en été, produit un ensoleillement plus intense et des températures plus élevées. À l’approche de l’automne, l’angle du soleil diminue, ce qui entraîne une baisse des températures.

Lors de l’éclipse solaire totale de 2017, les températures ont chuté de manière significative à certains endroits le long du trajet de la totalité. L'éclipse s'est produite en août, lors d'un après-midi d'été, alors que les températures étaient déjà élevées. À Douglas, dans le Wyoming, les températures ont chuté de 11 degrés en une heure seulement, et des baisses de 4 à 8 degrés ont été observées dans tout le Sud.

Même si l'éclipse de samedi ne devrait pas connaître de baisses de température aussi drastiques, une légère baisse des températures est toujours possible le long du trajet de l'annularité. Les zones ne connaissant qu’une éclipse partielle peuvent également connaître une augmentation plus lente des températures au cours de la journée.

En plus de la température, une éclipse solaire peut avoir un impact sur le vent, l'humidité et la couverture nuageuse. Le refroidissement rapide lors d’une éclipse réduit temporairement la quantité de chaleur stockée dans l’atmosphère. Cela conduit à des vents plus calmes et à des vitesses de vent plus faibles. Les températures réduites peuvent également rendre l’air plus humide à mesure que la température de l’air se rapproche du point de rosée.

La couverture nuageuse peut également être affectée par une baisse importante de température lors d’une éclipse. Lors de l’éclipse solaire totale de 2017, les nuages ​​se sont dissipés dans certaines parties de la Caroline du Sud parce qu’ils avaient perdu leur source de chaleur. Il est possible que quelques nuages ​​se dissipent également pendant l'éclipse de samedi.

Dans l’ensemble, une éclipse solaire a le potentiel de modifier les conditions météorologiques à la surface de la Terre, la température, le vent, l’humidité et la couverture nuageuse étant affectés. L'impact exact peut varier en fonction des circonstances spécifiques de l'éclipse et du lieu.