Des scientifiques étudient les risques pour la santé et les solutions pour les futurs voyages spatiaux

Avec le nombre croissant de missions habitées dans l’espace et les projets d’une future mission vers Mars, les scientifiques s’efforcent d’atténuer les risques pour la santé liés aux voyages dans l’espace. L’une des principales préoccupations concerne le rayonnement spatial. Les astronautes voyageant au-delà de la Station spatiale internationale sont exposés à des rayonnements continus, qui peuvent avoir des effets néfastes sur les systèmes nerveux et cardiovasculaire. La NASA développe une technologie pour protéger les astronautes des radiations, notamment en intégrant des matériaux de déflexion dans les véhicules spatiaux et les combinaisons spatiales. Certains régimes et suppléments, tels que l'enterade, peuvent également contribuer à minimiser les effets de l'exposition aux radiations.

Les changements gravitationnels dans l’espace présentent également des risques pour les astronautes. Sans les effets de la gravité terrestre, les muscles et les os peuvent se détériorer sur de longues périodes. Pour contrer cela, les astronautes devront faire de l’exercice et prendre des suppléments, tels que des bisphosphonates, pour maintenir leur santé musculo-squelettique. La microgravité affecte également le système circulatoire, provoquant le déplacement des fluides vers la tête. Cela peut conduire à l’expansion d’espaces remplis de liquide dans le cerveau et contribuer au syndrome neuro-oculaire associé aux vols spatiaux, qui affecte la structure et la fonction des yeux. Les scientifiques étudient l’utilisation de pantalons spécialisés pour redistribuer les fluides dans le corps et atténuer ces effets.

Outre les risques pour la santé physique, l’isolement lié aux voyages dans l’espace peut également avoir de profondes conséquences sur la santé mentale. Vivre et travailler en étroite collaboration avec le même groupe de personnes pendant des mois, sans pouvoir voir sa famille ou ses amis, peut être un défi mental. Les astronautes devront apprendre à gérer un isolement extrême et à prendre des mesures pour maintenir leur bien-être mental lors de missions spatiales de longue durée.

Dans l’ensemble, à mesure que les voyages spatiaux deviennent plus courants et que des plans pour de futures missions vers Mars sont en cours, il est crucial que les scientifiques étudient et développent des solutions aux risques pour la santé auxquels les astronautes peuvent être confrontés. En relevant ces défis, nous pouvons garantir la sécurité et le bien-être des astronautes lors de leurs voyages vers les étoiles.

Définitions:

1. Kevlar : Une fibre synthétique solide et résistante à la chaleur utilisée dans les vêtements et matériaux de protection.

2. Polyéthylène : Un polymère léger, durable et flexible souvent utilisé dans diverses applications, notamment l’emballage et les produits en plastique.

3. Enterade : Un complément alimentaire utilisé pour atténuer les effets secondaires gastro-intestinaux de l'exposition aux radiations, également utilisé chez les patients cancéreux pendant la radiothérapie.

4. Bisphosphonate : Classe de médicaments utilisés pour prévenir la dégradation osseuse et traiter l’ostéoporose.

Sources:

– Article original : « Comment atténuer les risques de radiations et autres dangers liés aux voyages spatiaux » par Janelle Wheat et Angela Hill, The Conversation.