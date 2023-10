Comprendre la différence entre une éclipse solaire annulaire et totale

Le samedi 14 octobre, un événement céleste rare se produira : une éclipse solaire partielle. Cependant, seuls quelques privilégiés en Amérique du Nord, centrale et du Sud pourront assister au spectacle magnifique d’une éclipse annulaire ou annulaire. Une éclipse solaire annulaire se produit lorsque la Lune, sur son orbite elliptique, est trop éloignée de la Terre pour recouvrir complètement le disque solaire. En conséquence, un mince anneau de la surface du soleil reste visible, donnant à l'événement son nom familier, « anneau de feu ».

Il y a souvent une confusion entre une éclipse annulaire et une éclipse totale de Soleil. La principale différence réside dans l’alignement de la Lune, de la Terre et du Soleil. Lors d’une éclipse totale de Soleil, la Lune se rapproche de la Terre et s’aligne parfaitement avec le Soleil, bloquant complètement son disque. Cela crée une obscurité momentanée, révélant l'atmosphère extérieure du soleil, connue sous le nom de couronne, et rendant parfois même visibles d'autres planètes. Une éclipse totale est un événement bien plus dramatique et impressionnant que l’éclipse annulaire.

Il est crucial de rappeler l’importance de porter des lunettes à éclipse solaire lors de l’observation d’une éclipse solaire partielle, y compris une éclipse annulaire. Même si le ciel peut s'assombrir lors d'une éclipse annulaire, il n'est jamais prudent de retirer vos lunettes, car il fait toujours jour en plein jour tout autour.

Le trajet de l'éclipse solaire annulaire du 14 octobre 2023 débutera dans l'océan Pacifique et traversera plusieurs États des États-Unis, dont l'Oregon, la Californie, le Nevada, l'Idaho, l'Utah, le Colorado, le Nouveau-Mexique et le Texas, avant de poursuivre son chemin. voyage au Mexique, en Amérique centrale, en Colombie et au Brésil.

Le lundi 8 avril 2024, une éclipse totale de Soleil captivera le Mexique, les États-Unis et le Canada. Cet événement offrira une expérience véritablement fascinante puisque la lune bloquera complètement le soleil, entraînant une obscurité temporaire. Le chemin de la totalité traversera la côte Pacifique du Mexique, ainsi que divers États des États-Unis et provinces du Canada.

Marquez vos calendriers pour ces spectacles célestes extraordinaires et n'oubliez pas de suivre des sources réputées pour connaître les dernières mises à jour et consignes de sécurité.

Sources : WhenIsTheNextEclipse.com