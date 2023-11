Explorer l'influence du sel des Caraïbes sur la variabilité climatique

By

Les climatologues ont découvert que la distribution du sel par les courants océaniques, en particulier ceux de la région des Caraïbes, joue un rôle important dans la régulation des modèles climatiques mondiaux. Dans une étude récente publiée dans Science Advances, des chercheurs de diverses institutions, dont l'Université Dalhousie et le GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel, ont analysé les anomalies climatiques naturelles, telles que le Petit Âge glaciaire, afin de mieux comprendre les mécanismes sous-jacents et les impacts potentiels. du réchauffement climatique provoqué par l’homme.

En étudiant les profils sédimentaires du sud des Caraïbes, l’équipe de recherche a reconstitué la salinité et la température des eaux de surface au cours des 1700 1 dernières années. Cette analyse a révélé un refroidissement d'environ 8°C pendant le Petit Âge Glaciaire, un changement de température notable pour la région. Il a également mis en évidence un autre événement de refroidissement important au cours des VIIIe et IXe siècles. Ces températures plus froides dans l'océan tropical ont entraîné une baisse des précipitations régionales, coïncidant avec de graves sécheresses dans la péninsule du Yucatan et le déclin de la culture maya classique.

En outre, les chercheurs ont observé que les anomalies climatiques froides dans l’Atlantique Nord subpolaire et en Europe s’accompagnaient d’une circulation océanique plus faible et d’une salinité accrue dans les Caraïbes. Le mouvement du sel tropical vers les hautes latitudes septentrionales, appelé advection, est crucial pour maintenir la stabilité de la circulation océanique à grande échelle, y compris le transfert de l'eau chaude du Gulf Stream, responsable des températures douces de l'Europe.

Les résultats de l’étude indiquent qu’une diminution du mouvement du sel vers les hautes latitudes septentrionales amplifie et prolonge les événements climatiques comme le Petit Âge Glaciaire. À l’inverse, le lent déplacement des anomalies de salinité positives depuis les tropiques augmente la densité à la surface de l’Atlantique Nord subpolaire, facilitant le transport de chaleur vers le nord par les courants océaniques et entraînant des températures plus douces en Europe et en Amérique du Nord.

Comprendre le rôle de la distribution du sel dans la variabilité climatique fournit des informations précieuses sur l’évolution de notre climat. Bien que l’affaiblissement du Gulf Stream et le réchauffement induit par l’activité humaine soient probablement des facteurs contributifs, la compréhension des interactions entre les différents mécanismes climatiques reste un défi permanent. L’étude souligne l’importance du transport sud-nord du sel dans la détermination des processus climatiques et appelle à des recherches plus approfondies pour comprendre pleinement ses implications mondiales.

FAQ:

1. Comment la répartition du sel dans les océans affecte-t-elle le climat ?

La distribution du sel par les courants océaniques joue un rôle crucial dans la régulation des modèles climatiques mondiaux. Le mouvement et le transport du sel depuis des régions comme les Caraïbes vers des latitudes plus élevées influencent la circulation océanique, qui, à son tour, a un impact sur les températures et les systèmes climatiques du monde entier.

2. Quelle est l’importance d’étudier les anomalies climatiques comme le Petit Âge Glaciaire ?

L’étude des anomalies climatiques historiques aide les scientifiques à comprendre les mécanismes et les processus qui peuvent être déclenchés par le réchauffement climatique induit par l’homme. Le Petit Âge Glaciaire, une période de refroidissement bien étudiée du XVe au milieu du XIXe siècle, donne un aperçu des événements climatiques passés et de leurs impacts potentiels sur l'agriculture, la société et les écosystèmes.

3. Qu’est-ce que l’advection et pourquoi est-elle importante pour la circulation océanique ?

L'advection fait référence au mouvement de l'eau, y compris le transport du sel, d'une région à une autre par les courants océaniques. Dans le contexte de l’étude, l’advection de sel tropical vers les hautes latitudes septentrionales contribue à maintenir la stabilité de la circulation océanique à grande échelle, y compris le transfert de l’eau chaude du Gulf Stream responsable des températures douces en Europe.

4. Quelles sont les implications de la diminution du mouvement du sel vers les hautes latitudes septentrionales ?

Une diminution du déplacement du sel vers les hautes latitudes septentrionales amplifie et prolonge les événements climatiques tels que le Petit Âge Glaciaire. Cela peut entraîner un affaiblissement de la circulation océanique, ce qui peut perturber les régimes de température et avoir un impact sur les systèmes météorologiques à l’échelle mondiale.

5. Comment l’étude contribue-t-elle à notre compréhension de la variabilité climatique ?

L’étude souligne l’importance du transport sud-nord du sel dans la détermination des processus climatiques. En reconstruisant les données climatiques historiques et en analysant l’influence du sel des Caraïbes sur la circulation océanique, la recherche fournit des informations précieuses sur l’interconnectivité des différents mécanismes climatiques et favorise une compréhension plus approfondie de la variabilité climatique à l’échelle mondiale.

Source : Association Helmholtz des centres de recherche allemands – [lien](https://phys.org/news/2023-11-salt-caribbean-affects-climate.html)