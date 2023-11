Une nouvelle étude relie les périodes froides historiques aux courants de l’Atlantique Nord et à la salinité des Caraïbes

Une étude révolutionnaire menée par des scientifiques de plusieurs institutions a révélé un lien significatif entre les périodes froides historiques, telles que le Petit Âge Glaciaire, et la force des courants de l'Atlantique Nord et la salinité de surface dans les Caraïbes. La recherche fournit des informations précieuses sur le rôle du transfert de sel par les courants océaniques dans le contrôle du climat mondial.

Des études antérieures ont examiné de manière approfondie le Petit Âge Glaciaire, une période froide qui s'est déroulée du XVe au milieu du XIXe siècle et qui a entraîné des effets néfastes tels que de mauvaises récoltes, la famine et la maladie en Europe. Cependant, les causes climatiques fondamentales de ce phénomène restent un sujet de débat.

L'étude actuelle s'est concentrée sur l'étude des irrégularités du climat naturel en analysant des carottes de sédiments du sud des Caraïbes. En reconstituant la salinité et la température des eaux de surface au cours des 1700 XNUMX dernières années, les chercheurs ont pu déterminer l'impact de ces facteurs sur les variations climatiques.

Les résultats ont révélé qu’au cours du Petit Âge Glaciaire, la région a connu un refroidissement d’environ 1°C, ce qui constitue un changement significatif pour l’océan tropical. De plus, l’étude a identifié un autre événement de refroidissement prononcé aux VIIIe et IXe siècles, qui a coïncidé avec de graves sécheresses dans la péninsule du Yucatan et le déclin de la culture maya classique.

De plus, les chercheurs ont découvert qu’une circulation océanique plus faible et une salinité accrue dans les Caraïbes contribuaient aux anomalies climatiques froides dans l’Atlantique Nord subpolaire et en Europe. Ils ont souligné le rôle crucial de l'advection, le mouvement du sel tropical vers les hautes latitudes septentrionales, dans le maintien de la stabilité globale de la circulation océanique à grande échelle et du transfert de l'eau chaude du Gulf Stream, responsable des températures douces en Europe.

Ces nouvelles connaissances permettent aux scientifiques de mieux comprendre les événements climatiques historiques et leurs effets à long terme. L’étude indique que si le transport de sel vers les hautes latitudes septentrionales diminue, les événements climatiques tels que les éruptions volcaniques et la faible activité solaire pourraient s’intensifier et persister pendant des périodes plus longues. À l’inverse, la migration progressive des anomalies de salinité positives depuis les tropiques pourrait favoriser le transport de chaleur vers le nord, entraînant des températures plus douces en Amérique du Nord et en Europe.

En se concentrant sur la région subtropicale-tropicale de l’Atlantique, cette étude comble une lacune importante dans notre connaissance des variations climatiques et de leurs impacts sur l’hémisphère Nord. En prenant en compte les données historiques, les scientifiques sont en mesure de reconstruire les liens à travers l’Atlantique Nord et d’acquérir une compréhension plus approfondie des mécanismes complexes qui influencent les modèles climatiques mondiaux.

FAQ:

Q : Quelle est la principale conclusion de l’étude ?

R : L'étude a révélé un lien entre les périodes froides historiques et la force des courants de l'Atlantique Nord et la salinité de surface dans les Caraïbes.

Q : Quelle était la signification du Petit Âge Glaciaire ?

R : Le Petit Âge Glaciaire, une période froide qui s'est étendue du XVe au milieu du XIXe siècle, a eu de profondes répercussions sur l'Europe, notamment de mauvaises récoltes, la famine et la maladie.

Q : Quelles sont les implications de l’étude ?

R : L'étude donne un aperçu du rôle du transfert de sel par les courants océaniques dans le contrôle des modèles climatiques mondiaux. Il met également en évidence l’impact d’une circulation océanique plus faible et d’une salinité accrue dans les Caraïbes sur les anomalies du climat froid dans l’Atlantique Nord subpolaire et en Europe.

Q : Comment les événements climatiques peuvent-ils s’intensifier et durer plus longtemps ?

R : Si le transport de sel vers les hautes latitudes septentrionales diminue, les événements climatiques tels que les éruptions volcaniques et la faible activité solaire peuvent s’intensifier et persister pendant de plus longues périodes.

Q : Comment pourrait-on promouvoir des températures plus douces en Amérique du Nord et en Europe ?

R : La migration progressive des anomalies de salinité positives depuis les tropiques pourrait favoriser le transport de chaleur vers le nord, entraînant des températures plus douces en Amérique du Nord et en Europe.