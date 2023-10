Le guitariste Brian May aide la NASA à atterrir sur l'astéroïde Bennu

En plus d'être un guitariste légendaire du groupe Queen, Brian May est également astrophysicien titulaire d'un doctorat. Récemment, il a mis à profit ses connaissances scientifiques en aidant la NASA à déterminer où sa sonde devrait atterrir sur l'astéroïde Bennu.

Bennu est un astéroïde qui serait un vestige du premier système solaire. Il est composé de morceaux de roche maintenus ensemble par la gravité et tourne autour du soleil tous les 1.2 ans. En 2016, la NASA a lancé le vaisseau spatial OSIRIS-REx avec pour mission de collecter des échantillons de Bennu.

Le défi consistait à trouver un site d'atterrissage approprié à la surface de l'astéroïde. Le plan initial était d’atterrir sur une zone appelée « la plage », mais il s’est avéré que Bennu était en réalité un terrain accidenté couvert de rochers. C'est là qu'intervient Brian May.

May a développé des images stéréoscopiques de la surface de Bennu pour aider à identifier un point d'atterrissage sûr pour le vaisseau spatial. L'imagerie stéréoscopique ajoute de la profondeur aux images plates, semblable à l'effet des lunettes 3D. Son expertise dans cette technique s'est avérée inestimable pour assurer un atterrissage réussi.

Dante Lauretta, le chef de la mission OSIRIS-REx, a salué l'implication de May et l'a décrit comme un véritable passionné de l'espace et un défenseur de l'exploration spatiale. La contribution de May à la mission a été détaillée dans un livre co-écrit par Lauretta, intitulé « Bennu 3-D : Anatomy of an Asteroid ».

La double carrière de Brian May en tant que musicien et astrophysicien témoigne de sa passion pour l'art et la science. Sa collaboration avec la NASA démontre le rôle important que des individus issus de divers horizons peuvent jouer dans l’avancement de l’exploration scientifique.

