Brian May, astrophysicien et guitariste de Queen, assiste la NASA dans la cartographie de l'astéroïde Bennu

Brian May, le légendaire guitariste principal du groupe Queen, a contribué à la mission de la NASA visant à cartographier et à récupérer un échantillon de l'astéroïde Bennu. May, titulaire d'un doctorat en astrophysique, a collaboré avec la scientifique Claudia Manzoni pour créer des images 3D réalistes de missions spatiales. Grâce à ces images, May a aidé à cartographier Bennu et à trouver une zone d'atterrissage sûre pour la sonde OSIRIS-REx qui a collecté l'échantillon.

La collaboration a commencé lorsque May a envoyé des images stéréoscopiques (des images 3D réalisées à partir des images de la mission OSIRIS-REx) au directeur de la mission, Dante Lauretta. Lauretta a été étonnée par la qualité des chaînes stéréo et a reconnu leur potentiel pour localiser un site d'atterrissage pour l'échantillon. May, Manzoni, Lauretta et d'autres ont travaillé ensemble sur le projet, aboutissant au livre « Bennu 3-D, Anatomy of an Asteroid ».

Ce n'est pas la première collaboration de May avec la NASA. En 2015, il a été collaborateur scientifique de la mission New Horizons, qui a exploré Pluton. May est connu non seulement pour ses contributions à l'astrophysique, mais aussi pour être l'auteur-compositeur de nombreux succès de Queen, notamment « We Will Rock You » et « I Want It All ».

La passion de May pour l'espace et la science est évidente dans son rôle actif dans les missions de la NASA. Son expertise et sa créativité en tant qu'astrophysicien et guitariste continuent d'avoir un impact dans le domaine.

