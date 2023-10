Comment la physique a sauvé l’atome : comprendre les éléments constitutifs de la réalité

Au XIXe et au début du XXe siècle, l’étude des atomes a conduit à des découvertes incroyables et à des paradoxes déroutants. Initialement, la théorie atomique moderne de John Dalton proposait que tout soit composé d'atomes indivisibles ayant des propriétés identiques. Cependant, des expériences impliquant des tubes cathodiques en 19 et des particules radioactives en 20 ont révélé que les atomes étaient en réalité constitués de noyaux atomiques massifs et d'électrons légers. Cela posait un problème car, selon les lois de l’électricité et du magnétisme, les atomes auraient dû être instables et s’effondrer en une fraction de seconde.

Afin de sauver l’atome de ce sort catastrophique, le principe d’incertitude de Heisenberg est entré en jeu. Ce principe a non seulement sauvé l’atome mais a également permis aux scientifiques de prédire leur taille. Le tableau périodique des éléments trie les atomes en fonction du nombre d'électrons de valence libres ou occupés, qui déterminent principalement les propriétés chimiques de chaque atome. Malgré la découverte des composants atomiques, l’idée de l’atome remonte à la Grèce antique. Démocrite d'Abdère, philosophe matérialiste, croyait que la réalité était composée d'un nombre fini d'atomes indivisibles, ce qui pouvait expliquer l'ordre et la régularité du monde.

D’autres expériences menées au XVIIIe siècle ont révélé des preuves étayant l’idée selon laquelle les atomes sont les éléments fondamentaux de la matière. Dalton et Mendeleïev ont décrit et classé les atomes en fonction de leurs propriétés, conduisant ainsi à une compréhension plus approfondie de la structure atomique. Cependant, les expériences de JJ Thomson avec les rayons cathodiques ont brisé la notion d'atomes en tant qu'entités indivisibles. Il a découvert que les atomes contenaient en réalité des particules subatomiques plus petites appelées électrons. Ces particules de faible masse, chargées négativement, existaient à l’intérieur de l’atome.

Les expériences ultérieures menées par Ernest Rutherford en 1911 visaient à découvrir la nature des autres particules de l'atome. L'expérience de Rutherford consistait à bombarder une fine feuille d'or avec des particules et à observer leur comportement. Les résultats ont révélé l’existence d’un noyau atomique chargé positivement au centre de l’atome, entouré d’électrons. Ce modèle de l’atome a permis de mieux comprendre sa structure.

Grâce à l’étude de la structure atomique et au développement de la mécanique quantique, les physiciens ont pu sauver l’atome de l’effondrement et acquérir une compréhension plus approfondie de ses composants. Ces découvertes ont révolutionné notre compréhension de la matière et ouvert la voie à des progrès dans divers domaines scientifiques.

Sources:

- Article d'origine