Un aperçu des ondes gravitationnelles de la Voie lactée avec une carte simulée

Une carte simulée de la Voie lactée utilisant des ondes gravitationnelles a donné un aperçu de ce que les futurs détecteurs spatiaux observeront. Bien que plus de 90 événements d’ondes gravitationnelles aient été détectés par des détecteurs au sol, aucun d’entre eux ne provient de notre propre galaxie, la Voie lactée. Cependant, notre galaxie abrite des étoiles binaires ultracompactes, qui sont des étoiles binaires qui ont évolué pour devenir des restes stellaires. Ces binaires contiennent des objets compacts comme des naines blanches, des étoiles à neutrons et des trous noirs sur des orbites serrées. Les détecteurs au sol sont incapables de détecter les ondes gravitationnelles émises par ces binaires en raison de leurs basses fréquences.

Pour remédier à cette limitation, plusieurs détecteurs d’ondes gravitationnelles spatiaux sont en cours de développement. Parmi eux, l'antenne spatiale à interféromètre laser (LISA) de l'Agence spatiale européenne est à l'avant-garde avec un lancement prévu dans les années 2030. Les scientifiques chinois travaillent également sur deux concepts de mission nommés TianQin et Taiji. Ces détecteurs spatiaux permettront d’étudier la Voie lactée dans les ondes gravitationnelles, de la même manière que les astronomes l’étudient dans d’autres longueurs d’onde telles que les rayons X et les rayons gamma.

Une équipe de chercheurs dirigée par Kaitlyn Szekerczes du Goddard Space Flight Center de la NASA a simulé l'intensité et la fréquence des ondes gravitationnelles émises par des binaires ultracompacts dans la Voie lactée. L'image simulée montre ces binaires concentrés dans le disque spiralé de la Voie lactée, s'étendant dans le halo galactique. Cette image offre une vue panoramique de la Voie lactée dans les ondes gravitationnelles, soulignant le potentiel d'observation de l'univers d'une manière nouvelle et unique.

La détection de binaires ultracompacts sera particulièrement importante pour l’astronomie des ondes gravitationnelles. Les étoiles à neutrons et les trous noirs n’émettent pas beaucoup de lumière, ce qui les rend difficiles à détecter. Cependant, les binaires ultracompacts devraient rayonner brillamment sous forme d’ondes gravitationnelles, permettant aux détecteurs spatiaux comme LISA d’en découvrir des dizaines de milliers. De plus, l’étude de ces binaires peut être complétée par des télescopes optiques, à rayons X et gamma, permettant une « astronomie multi-messagers » combinant les observations électromagnétiques et gravitationnelles.

L'image simulée des ondes gravitationnelles de la Voie lactée a été publiée dans The Astronomical Journal, offrant un aperçu alléchant de l'avenir de l'astronomie spatiale des ondes gravitationnelles.

Définitions:

– Ondes gravitationnelles : ondulations dans la structure de l’espace-temps causées par l’accélération d’objets massifs.

– Binaires ultracompacts : systèmes stellaires binaires qui ont évolué en paires rapprochées, une ou les deux étoiles étant devenues des restes stellaires.

– LIGO : The Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory, un détecteur d’ondes gravitationnelles basé au sol.

– Virgo : Un détecteur d’ondes gravitationnelles basé au sol situé en Italie.

– KAGRA : Un détecteur d’ondes gravitationnelles basé au sol situé au Japon.

– LISA : L’antenne spatiale de l’interféromètre laser, un détecteur d’ondes gravitationnelles basé dans l’espace.

– TianQin : Un concept de mission spatiale chinoise à ondes gravitationnelles proposé.

– Taiji : Un autre concept de mission spatiale chinoise à ondes gravitationnelles proposé.

Sources:

– Article original : The Astronomical Journal (juin 2021)

– Centre de vol spatial Goddard de la NASA