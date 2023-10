Les applications modernes de l'origami dans l'espace, l'ingénierie, les mathématiques et la médecine

L'origami, une forme d'art ancienne qui consiste à plier du papier, a trouvé des applications innovantes dans plusieurs domaines, notamment l'espace, l'ingénierie, les mathématiques et la médecine. L’ingénieur aérospatial canadien Manan Arya est un pionnier de l’utilisation de l’origami dans de telles applications.

Arya s'est consacrée à résoudre le défi consistant à bloquer la lumière des étoiles dans un univers regorgeant d'un nombre inimaginable d'étoiles – jusqu'à un septillion. Dans une récente interview avec Eric Sorensen pour The New Reality, Arya a expliqué comment l'origami peut être utilisé dans les futures explorations spatiales.

Le concept de l'origami a été utilisé pour développer des structures capables de se déplier et de se replier de manière compacte, optimisant ainsi l'utilisation de l'espace dans les vaisseaux spatiaux. Ces structures pliables peuvent être déployées efficacement pendant différentes phases d'une mission spatiale, offrant des solutions efficaces pour le stockage, le transport et le déploiement.

De plus, les principes de l'origami sont utilisés en ingénierie pour résoudre des problèmes complexes. En appliquant ses techniques de pliage, les ingénieurs développent de nouvelles méthodes pour concevoir et construire diverses structures. Cela inclut la création de panneaux qui peuvent s'étendre et se contracter, permettant une plus grande flexibilité et adaptabilité dans une gamme d'applications.

Les aspects mathématiques de l'origami contribuent également à résoudre des problèmes complexes. Ses principes géométriques permettent aux mathématiciens de développer de nouveaux algorithmes et formules, contribuant ainsi à l'avancement de domaines tels que la géométrie, la symétrie et l'optimisation.

De plus, le domaine médical a adopté l’origami pour concevoir des dispositifs médicaux et des outils chirurgicaux innovants. Ces appareils s'inspirent souvent des principes de pliage de l'origami, permettant une compacité pendant le transport et une expansion pour une utilisation lors des procédures médicales.

Les applications de l'origami dans l'espace, l'ingénierie, les mathématiques et la médecine sont encore émergentes, mais elles recèlent un énorme potentiel de progrès futurs. Alors que les chercheurs et les ingénieurs continuent d’explorer les capacités de cette forme d’art ancienne, les possibilités d’utilisation de l’origami dans diverses industries sont illimitées.

Sources:

– La nouvelle réalité (Entretien avec Manan Arya)

– Éric Sorensen