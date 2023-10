L'héritage de Mars InSight Lander : dévoilement de l'intérieur de Mars

By

L'année dernière, la mission de l'atterrisseur Mars InSight a pris fin lorsque ses panneaux solaires ont été recouverts de poussière, entraînant une diminution de l'alimentation électrique. Cela marque la conclusion de quatre années de recherche et de collecte de données pour la mission InSight de la NASA, qui a fourni des informations sans précédent sur l'intérieur de Mars et déployé le premier sismomètre sur une autre planète. Nous avons discuté avec deux scientifiques éminents de l'équipe InSight, Catherine Johnson et Mark Panning, pour comprendre l'importance d'étudier l'intérieur de la planète.

Étudier l’intérieur de Mars n’est pas qu’une simple curiosité ; c'est essentiel pour comprendre divers aspects comme l'atmosphère, l'histoire et l'évolution de la planète. Comprendre la structure intérieure de Mars est crucial pour décrypter son passé et détecter les changements dans les conditions atmosphériques et l’activité géologique. Chaque mission explorant l’intérieur des planètes permet aux chercheurs de faire des progrès significatifs dans leur compréhension de ces corps célestes.

Bien qu'il soit difficile d'analyser des échantillons de la surface de Mars à l'aide de rovers, les scientifiques s'inspirent de l'étude des ondes sismiques sur Terre pour étudier la structure intérieure des planètes lointaines. L'inclusion dans InSight d'un sismomètre, le premier jamais placé sur une autre planète, a permis l'étude des tremblements de terre et a fourni des informations inestimables sur la composition et la structure de Mars.

Pour détecter avec précision l’activité sismique sur Mars, InSight devait rester stationnaire dans un endroit non perturbé. Il était stratégiquement positionné dans une région calme pour capturer les subtiles vibrations de surface causées par les tremblements de terre. En plus des mesures sismiques, InSight a également collecté des données météorologiques, telles que la température, la pression et la vitesse du vent, offrant ainsi l'opportunité d'étudier les conditions météorologiques martiennes dans la région d'Elysium Planitia.

Les sismomètres, bien qu'étant des instruments conceptuellement simples, nécessitaient des ajustements aux conditions uniques de Mars. Les niveaux de gravité sur Mars diffèrent de ceux sur Terre, et l'instrument devait être très sensible pour détecter de minuscules tremblements de terre. Cependant, le défi résidait dans la conception d’un seul sismomètre capable de collecter toutes les données requises de manière indépendante, par opposition à l’approche traditionnelle consistant à trianguler les mesures avec plusieurs stations.

Bien que cette approche à station unique ait initialement suscité le scepticisme, InSight a réussi à enregistrer des centaines d’événements sismiques au cours de sa mission, prouvant ainsi sa capacité à recueillir des informations précieuses de manière autonome. En analysant les ondes sismiques, en particulier les ondes P et S, InSight a pu déterminer à la fois l'origine et la distance des tremblements de terre, révélant ainsi un aperçu de la composition interne de la planète.

La mission Mars InSight a sans aucun doute laissé un héritage extraordinaire, offrant à l’humanité la meilleure compréhension jamais réalisée de la structure intérieure de Mars. Ses progrès en matière de mesures sismiques et météorologiques ont ouvert la voie à de futures missions visant à explorer les mystères de planètes lointaines.

Définitions:

– Sismomètre : Instrument utilisé pour mesurer et enregistrer les ondes sismiques provoquées par des tremblements de terre ou des secousses.

– Marsquakes : Activité sismique ou tremblements de terre qui se produisent sur Mars.

– Triangulation : processus consistant à déterminer l'emplacement d'un point en mesurant les angles par rapport à celui-ci à partir de points connus situés à chaque extrémité d'une ligne de base fixe.

Sources:

– Mission Mars InSight de la NASA