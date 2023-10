Les avantages des pneus à azote dans les opérations minières

Les exploitants miniers sont confrontés au défi permanent de maintenir leur productivité tout en assurant la sécurité de leurs équipes dans des conditions de travail difficiles. Les gros véhicules miniers, tels que les chargeuses et les camions de transport, jouent un rôle central dans ces préoccupations et nécessitent des pneus à la fois efficaces et sûrs.

La sécurité des pneus est de la plus haute importance dans l’industrie minière. Les pneus des véhicules miniers doivent offrir stabilité et traction pour déplacer les matériaux et prévenir les accidents. Cependant, le poids et la puissance de ces machines peuvent entraîner des ruptures de pneus, ce qui peut engendrer des problèmes et même présenter un risque d'explosion. Actuellement, les pneus des véhicules miniers sont souvent remplis d’air contenant de l’oxygène, ce qui augmente le risque de rupture ou d’explosion provoquée par des étincelles.

Une solution pour atténuer ce risque consiste à remplir les pneus des véhicules miniers avec de l’azote au lieu de l’air. L'azote a déjà été utilisé dans les véhicules de tourisme pour maintenir la pression des pneus et augmenter le rendement énergétique, et il offre l'avantage supplémentaire d'une sécurité accrue dans les véhicules miniers. Lorsque les pneus sont remplis d’azote, le risque d’explosion est considérablement réduit.

L'azote offre plusieurs avantages directs pour les pneus des véhicules miniers. Cela entraîne une perte de pression plus lente et une corrosion moindre des composants métalliques du pneu causée par la vapeur d’eau. Cela se traduit par une sécurité améliorée pour les travailleurs et les exploitants miniers.

De plus, l’azote contribue à prolonger la durée de vie des pneus en ralentissant le dégonflage. Alors que l’oxygène et l’azote peuvent pénétrer à travers la paroi du pneu, l’azote le fait quatre fois plus lentement que l’oxygène et plus de 100 fois plus lentement que la vapeur d’eau. Cela peut entraîner une augmentation de 10 % de la durée de vie des pneus.

Les pannes de pneus peuvent entraîner des arrêts de travail et des temps d'arrêt importants. L'azote aide à maintenir les pneus gonflés de manière optimale, réduisant ainsi la flexion et la friction, ce qui réduit le risque de surchauffe et de défaillance des pneus. Cela améliore également le rendement énergétique, car la perte d’azote est plus lente que celle de l’oxygène.

Les pneus des véhicules miniers présentent un risque pour la sécurité en raison de leur taille, de leur masse et de leur pression. Le remplissage de ces pneus avec de l'oxygène augmente le risque d'incendie de pneus, notamment dans les mines souterraines. Les pneus remplis d’azote réduisent considérablement ce risque.

Bien que la mise en œuvre d’un système d’inflation de l’azote présente des défis, tels que le transport de l’azote vers des sites miniers éloignés, coûteux et lourd en émissions, il existe des solutions potentielles. Certaines entreprises envisagent de produire de l'azote sur les sites miniers, ce qui permettrait de réaliser des économies et de permettre l'utilisation de l'azote dans d'autres processus miniers, comme la suppression du méthane dans les mines de charbon.

Même si l’utilisation de pneus à azote dans les opérations minières n’est pas très répandue, elle gagne en popularité, notamment en Afrique du Sud, où elle est devenue la norme de l’industrie. Des générateurs d'azote sont fournis aux opérations minières dans divers pays, et la technologie est conviviale et facile à installer.

En conclusion, l’utilisation de pneus à azote dans les opérations minières présente de nombreux avantages, notamment en termes de sécurité. Même s’il reste des défis à relever, la mise en œuvre de générateurs d’azote dans les mines souterraines pourrait offrir des avantages supplémentaires en termes d’économies de coûts et d’amélioration des processus d’extraction.

