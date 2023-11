Nouvelle découverte : le télescope spatial romain dévoile les mystères du cosmos

Le télescope spatial romain Nancy Grace de la NASA révolutionne notre compréhension du cosmos dynamique en observant l'univers d'une manière jamais possible auparavant. Travaillant aux côtés d'autres observatoires de la NASA, tels que le télescope spatial James Webb et l'observatoire à rayons X Chandra, le vaste champ de vision de Roman permet de découvrir des objets transitoires rares et même de découvrir des classes d'objets et d'événements entièrement nouveaux.

L'enquête dans le domaine temporel aux hautes latitudes de la mission est spécialement conçue pour étudier les supernovae de type Ia, un type particulier d'étoile explosive. Ces supernovae, issues de systèmes d’étoiles binaires contenant des naines blanches, servent de « bougies standards » aux astronomes. En mesurant leur luminosité, les scientifiques peuvent déterminer leur distance, fournissant ainsi des informations précieuses sur l’expansion de l’univers et la présence d’énergie sombre.

De plus, l'enquête de Roman capturera des événements spectaculaires, tels que des collisions de cadavres stellaires et des étoiles avalées par des trous noirs, offrant ainsi un aperçu de la nature dynamique de notre univers. En observant continuellement la même partie du ciel tous les cinq jours pendant deux ans, les scientifiques peuvent assembler ces observations pour créer des films captivants qui dévoilent une multitude d'événements transitoires.

FAQ:

Q : Quel est le but du télescope spatial romain ?

R : Le télescope spatial romain vise à découvrir les mystères du cosmos en observant des objets rares et transitoires et en découvrant de nouvelles classes d'objets et d'événements.

Q : Sur quoi se concentrera l’enquête sur le domaine temporel aux hautes latitudes ?

R : L'enquête se concentrera sur l'étude des supernovae de type Ia, qui servent de « bougies standards » pour mesurer l'expansion cosmique et étudier la présence d'énergie sombre.

Q : Quels autres événements l’enquête de Roman capturera-t-elle ?

R : L'enquête capturera également des événements tels que des collisions stellaires et des étoiles consumées par des trous noirs, révélant la nature dynamique de l'univers.

Q : À quelle fréquence la même partie du ciel sera-t-elle observée ?

R : L'enquête permettra d'observer la même partie du ciel environ tous les cinq jours pendant deux ans.

Q : Que peut-on gagner en regroupant les observations ?

R : Assembler les observations créera des films qui dévoileront une multitude d’événements transitoires et fourniront une compréhension globale du cosmos.