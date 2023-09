L'astéroïde potentiellement dangereux Bennu : un joyau scientifique

By

L'astéroïde Bennu n'est pas seulement un trésor scientifique mais aussi une menace potentielle pour la Terre. Avec la plus forte probabilité connue de frapper notre planète au cours des 200 prochaines années, comprendre Bennu est crucial pour développer des stratégies visant à protéger l’humanité. Découvert en 1999, Bennu est un gros astéroïde de type B riche en carbone censé contenir des composés chimiques provenant des premiers stades du système solaire. Son orbite en fait l’astéroïde connu le plus dangereux de notre système solaire.

Si Bennu devait entrer en collision avec la Terre, cela pourrait provoquer des destructions importantes, créant un cratère de plusieurs kilomètres de large et générant un tremblement de terre et une onde de choc qui pourraient endommager des bâtiments situés à des centaines de kilomètres du site d'impact. Toutefois, les chances d’un impact réel dans un avenir proche sont minces. Les modèles des trajectoires orbitales de Bennu et de la Terre montrent une intersection potentielle en 2182, avec une probabilité d'impact de 1 sur 2,700 XNUMX.

Le vaisseau spatial OSIRIS-REx de la NASA, une mission conçue pour collecter des échantillons de Bennu, fournira des données précieuses pour aider à comprendre l'astéroïde et les stratégies de déviation potentielles si nécessaire. Au cours de sa mission, OSIRIS-REx a rencontré des réponses inattendues de la surface de Bennu. Le vaisseau spatial s'est enfoncé à 20 pouces de profondeur dans la surface de l'astéroïde et a déclenché la montée d'un nuage de gravier et de sable dans l'espace lors de son retrait.

Les scientifiques comparent les données de Bennu avec les mesures recueillies lors de l'expérience de déviation d'astéroïde de la NASA, DART, qui a réussi à modifier l'orbite de l'astéroïde lunaire Dimorphos. L'enquête d'OSIRIS-REx a également révélé que les roches de surface de Bennu sont poreuses et ressemblent à des éponges, ce qui les protège peut-être des perturbations causées par des impacteurs plus petits. Ces qualités uniques de la composition de Bennu pourraient également avoir un impact sur les tentatives visant à détourner sa trajectoire de la Terre.

La mission d'OSIRIS-REx a fourni des informations inestimables sur Bennu, et l'analyse de ses échantillons se poursuivra pendant des décennies. Cette richesse de connaissances permettra aux générations futures de faire face efficacement à la menace posée par Bennu.

