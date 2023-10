Europa Clipper de la NASA : explorer la Lune de Jupiter à la recherche de signes de vie

By

La NASA se prépare à lancer le vaisseau spatial Europa Clipper en 2030 pour une mission d'exploration de la lune de Jupiter, Europa. Cette lune glacée suscite depuis longtemps un intérêt scientifique en raison de son potentiel d’hébergement de la vie. Sous sa surface gelée se trouve un vaste océan qui contient plus de liquide que tous les océans de la Terre réunis. Europe possède également les éléments nécessaires à la vie, notamment le carbone, l'hydrogène, l'azote et l'oxygène.

L'un des principaux objectifs de la mission Europa Clipper est d'étudier l'habitabilité de la Lune. Le vaisseau spatial effectuera plusieurs survols pour étudier la géologie d'Europe et évaluer son potentiel pour soutenir les organismes vivants. Il reste cependant un obstacle de taille à surmonter : les ceintures de radiations intenses de Jupiter, qui constituent une menace pour le vaisseau spatial et ses instruments.

Pour atténuer les risques d'exposition aux radiations, les ingénieurs de la NASA ont conçu une trajectoire de vol complexe pour l'Europa Clipper. Le vaisseau spatial suivra des orbites elliptiques qui le maintiendront autant que possible à une distance sûre des ceintures de rayonnement de Jupiter. Il ne passera qu'une courte période dans la zone de rayonnement la plus intense lors de chaque survol pour recueillir des données essentielles avant de se retirer pour récupérer.

L'Europa Clipper est équipé de neuf instruments dédiés qui fourniront des informations précieuses sur la composition et l'environnement de la Lune. Ces instruments mesureront la profondeur et la salinité de l'océan d'Europe, étudieront sa composition chimique et rechercheront les panaches de vapeur d'eau s'échappant de la coquille glacée.

Pour protéger les instruments sensibles de l'environnement de rayonnement hostile de Jupiter, ils seront enveloppés dans une armure en aluminium sur mesure. Cette armure est conçue pour absorber les particules à haute énergie et les détourner de l'intérieur du vaisseau spatial, garantissant ainsi la sécurité des instruments et l'intégrité des données collectées.

Les données collectées par Europa Clipper aideront les scientifiques à déterminer si Europe est un candidat idéal pour accueillir la vie. En étudiant cette lune glacée, les scientifiques espèrent élargir notre compréhension de la zone habitable et du potentiel de vie dans le cosmos.

