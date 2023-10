La NASA va lancer la mission Psyché : explorer un mystérieux astéroïde métallique

La NASA se lance dans une mission révolutionnaire avec le lancement de sa sonde spatiale Psyché. Ce vaisseau spatial sera le premier à explorer l’astéroïde unique et énigmatique connu sous le nom de Psyché, dont le noyau est composé de nickel et de fer. Contrairement à la plupart des astéroïdes, qui sont composés de roche ou de glace, Psyché est principalement constitué de métal, semblable au noyau de la Terre et d'autres planètes telluriques.

Située dans la ceinture principale d’astéroïdes entre Mars et Jupiter, Psyché présente une rare opportunité d’investigation scientifique. En étudiant ce monde métallique, les scientifiques espèrent mieux comprendre les origines et l’évolution des planètes, des astéroïdes et de la Terre elle-même. Cela nous aidera à comprendre les collisions majeures survenues au début du système solaire, qui ont contribué à la formation des astéroïdes et de la Terre.

Le lancement du vaisseau spatial Psyché est prévu vendredi et il lui faudra environ cinq ans et dix mois pour atteindre sa destination. Une fois arrivé, il entrera en orbite autour de Psyché et y restera 10 à 21 mois. Pendant ce temps, il analysera l’astéroïde grâce à ses instruments et charges utiles.

La mission vise à déterminer si Psyché est un astéroïde indépendant ou le noyau restant d’une première planète. Ces connaissances fourniront des détails sur le processus de différenciation qui s'est produit au sein de l'astéroïde. Comprendre comment des astéroïdes comme Psyché se sont formés permettra de mieux comprendre la formation de la Terre et d’autres planètes. Cela pourrait également contribuer à éclairer le rôle des astéroïdes dans l’apport d’eau et de molécules organiques à notre planète dans le passé.

Le vaisseau spatial Psyché transporte au total 30 kg d’équipement, dont quatre instruments. L'imageur multispectral fournira des images haute résolution, permettant l'identification des caractéristiques de surface et la cartographie des minéraux. Le spectromètre à rayons gamma et à neutrons déterminera la composition élémentaire de l'astéroïde. Le magnétomètre mesurera le champ magnétique de l'astéroïde, fournissant ainsi des indices sur sa formation. Enfin, l’instrument de science gravitationnelle étudiera l’intérieur de l’astéroïde en mesurant les anomalies gravitationnelles.

Grâce à la mission Psyché, la NASA espère percer les secrets de cet astéroïde métallique et élargir notre compréhension des débuts du système solaire et de la formation des planètes. Cette mission représente une avancée significative dans notre exploration des corps célestes et notre quête pour comprendre les mystères de l'univers.

