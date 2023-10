Le giravion Dragonfly de Titan s'apprête à s'envoler dans des cieux extraterrestres

Le giravion Dragonfly de la NASA, un vaisseau spatial de la taille d'une voiture conçu pour explorer Titan, la lune de Saturne, est sur le point de se lancer dans sa mission révolutionnaire. Avant de s'aventurer dans l'atmosphère remplie de méthane de Titan, Dragonfly a subi des tests rigoureux dans des souffleries ici sur Terre qui reproduisaient les conditions extraterrestres auxquelles il sera confronté dans l'espace.

Les ingénieurs de la NASA ont mené une série de tests dans le tunnel subsonique du centre de recherche de Langley en Virginie pour garantir la capacité de Dragonfly à naviguer dans l'atmosphère de Titan. Les tests impliquaient un modèle réduit de Dragonfly équipé de huit rotors, simulant la descente, le vol propulsé et le vol vers l'avant de l'engin au-dessus de la surface de la lune. Au total, Dragonfly a effectué plus de 700 passages dans les souffleries, ce qui a permis d'obtenir 4,000 XNUMX points de données individuels.

Les données recueillies lors de ces tests joueront un rôle essentiel dans l'amélioration de la précision des modèles de simulation et dans l'augmentation de la confiance dans les capacités de Dragonfly sur Terre avant qu'il ne se lance dans sa mission sur Titan.

Titan, la plus grande lune de Saturne, est restée largement mystérieuse jusqu'à l'arrivée du vaisseau spatial Cassini en 2004. Les observations approfondies de Cassini ont révélé que Titan était un monde océanique avec des corps d'éthane et de méthane liquides, comprenant des rivières, des lacs et des mers. Le cycle unique du méthane sur Titan, où le méthane forme des nuages ​​et précipite sous forme de pluie, fournit un environnement fascinant pour étudier l’habitabilité potentielle de formes de vie radicalement différentes de celles trouvées sur Terre.

Dragonfly, avec ses quatre bras et ses rotors d'hélicoptère empilés, est bien adapté pour explorer la faible gravité et l'atmosphère dense de Titan. Le vaisseau spatial effectuera initialement des vols courts, puis progressivement des vols « saute-mouton » plus longs couvrant des distances allant jusqu'à 5 miles et collectant des échantillons des environs de la lune.

Alors que le lancement de Dragonfly est prévu au plus tôt en 2027, l'anticipation grandit. Comme l'explique Lori Glaze, directrice de la division des sciences planétaires de la NASA : « Avec Dragonfly, nous transformons la science-fiction en fait d'exploration. » La mission marque une étape importante dans l’exploration spatiale, et chaque étape nous rapproche de l’effort capital consistant à manœuvrer ce giravion innovant dans le ciel et la surface de Titan.

QFP

Q : Qu’est-ce que Libellule ?

R : Dragonfly est un giravion de la taille d'une voiture conçu par la NASA pour explorer l'atmosphère et la surface de Titan, la lune de Saturne.

Q : Quand Dragonfly sera-t-il lancé ?

R : Le lancement de Dragonfly est prévu au plus tôt en 2027.

Q : Qu'est-ce qui est unique chez Titan ?

R : Titan est une lune avec un environnement semblable à un océan, avec des rivières, des lacs et des mers remplis d'éthane et de méthane liquides. Ses conditions atmosphériques en font une cible intéressante pour étudier son habitabilité potentielle.

Q : Comment Dragonfly explorera-t-il Titan ?

R : Dragonfly effectuera des vols courts, augmentant progressivement la distance parcourue et faisant des arrêts au stand en cours de route pour collecter des échantillons de l'environnement de Titan.

Q : Pourquoi les tests en soufflerie sont-ils importants pour Dragonfly ?

R : Les tests en soufflerie reproduisent les conditions extraterrestres de l'atmosphère de Titan et aident les ingénieurs de la NASA à évaluer les performances aérodynamiques de Dragonfly, augmentant ainsi la confiance dans sa capacité à naviguer dans l'environnement unique de la Lune.