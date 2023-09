La NASA commence le processus d'ouverture d'une capsule d'échantillon de l'astéroïde Bennu

La mission OSIRIS-REx de la NASA a réussi à récupérer un échantillon d'astéroïde de l'astéroïde géocroiseur Bennu. Aujourd'hui, les techniciens du Johnson Space Center de la NASA à Houston commencent le processus minutieux d'ouverture de la capsule d'échantillon pour accéder au matériau de l'astéroïde à l'intérieur.

La capsule, qui a atterri dans le désert de l'Utah, sera démontée pièce par pièce pour atteindre le canister intérieur qui contient le précieux échantillon d'astéroïde. Cette approche méthodique vise à garantir la sécurité et la préservation de l’échantillon pour de futures recherches scientifiques.

À l’intérieur de la cartouche, il pourrait y avoir jusqu’à 9 onces (250 grammes) de roches spatiales et de poussière de Bennu. Même si aucun matériel biologique ne devrait être trouvé, les chercheurs sont davantage préoccupés par une contamination potentielle provenant de la biologie terrestre. Bennu est un astéroïde riche en carbone qui existe depuis des milliards d'années, ce qui en fait une source précieuse d'informations sur la formation de planètes rocheuses comme la Terre au début du système solaire.

Après la descente de la capsule, celle-ci a été transportée vers une salle blanche temporaire où des échantillons du sol et de l'atmosphère du désert ont été prélevés. La capsule a ensuite été soigneusement ouverte et une purge à l'azote a été effectuée pour éviter toute contamination par l'oxygène, l'humidité ou les bactéries terrestres.

La capsule partiellement ouverte a ensuite été transportée vers les installations de conservation du Johnson Space Center, où elle continuera à être démontée au cours des prochains jours. Le bidon intérieur sera placé dans un conteneur scellé, appelé « boîte à gants », rempli d’hydrogène. Les techniciens accéderont à la cartouche via une cloison en utilisant des mains gantées pour garantir un environnement contrôlé.

Le 11 octobre, la NASA prévoit de révéler publiquement le contenu de la cartouche, y compris les résultats préliminaires concernant les particules de poussière à l'extérieur. Les échantillons seront distribués à environ 200 scientifiques dans le monde entier pour une étude et une analyse approfondies.

Ce retour d'échantillons de Bennu est la première mission de retour d'échantillons d'astéroïdes de la NASA et devrait fournir un échantillon plus important que les précédentes missions japonaises sur les astéroïdes Ryugu et Itokawa. La NASA a d'autres projets de retour d'échantillons en cours, notamment une collaboration avec la mission japonaise MMX pour ramener un échantillon de la lune martienne Phobos en 2029, ainsi que la récupération prévue d'échantillons de la Lune et de Mars via le programme Artemis et le rover Perseverance. respectivement.

Source : NASA