La NASA développe une buse de fusée légère fabriquée par additif pour l'exploration de l'espace lointain

Les ingénieurs de la NASA ont réalisé une percée significative dans la fabrication additive, également connue sous le nom d’impression 3D. Ils ont réussi à développer une tuyère de moteur-fusée en aluminium qui est à la fois plus légère et plus efficace que les tuyères traditionnelles. Cette innovation a le potentiel de révolutionner l’exploration de l’espace lointain en augmentant la capacité de charge utile.

La tuyère de moteur-fusée en aluminium a été créée dans le cadre du projet RAMFIRE (Reactive Additive Manufacturing for the Fourth Industrial Revolution). Le projet est financé par la Direction des missions de technologie spatiale (STMD) de la NASA et vise à faire progresser des tuyères de fusée en aluminium légères, fabriquées de manière additive, capables de résister à des températures et des pressions élevées.

L'une des principales caractéristiques de la tuyère RAMFIRE réside dans ses petits canaux internes, qui la maintiennent efficacement au frais pendant le fonctionnement du moteur-fusée. Cette conception empêche la buse de fondre et garantit sa durabilité même dans des conditions extrêmes. De plus, contrairement aux buses traditionnelles qui nécessitent l'assemblage de nombreuses pièces, la buse RAMFIRE est construite en une seule pièce. Cela réduit le nombre de liaisons nécessaires et diminue considérablement le temps de fabrication.

Le développement de tuyères de fusée fabriquées de manière additive change la donne pour l’exploration de l’espace lointain. En utilisant la technologie d’impression 3D, la NASA peut désormais produire des buses plus légères et plus efficaces, capables de résister aux conditions difficiles des voyages dans l’espace. Cette avancée ouvre de nouvelles possibilités pour la conception d’engins spatiaux et augmente la capacité de charge utile potentielle pour les futures missions.

Grâce aux progrès continus de la fabrication additive, la NASA ouvre la voie à l’exploration spatiale future. En repoussant les limites de la technologie et de l’innovation, ils permettent d’envoyer des vaisseaux spatiaux plus grands et plus robustes explorer les confins de notre univers.

Définitions:

1. Fabrication additive ou impression 3D : procédé de création d'objets tridimensionnels par dépôt de matériaux couche par couche à partir d'une maquette numérique.

2. Tuyère de moteur-fusée : composant d'un moteur-fusée qui dirige le flux de gaz d'échappement, fournissant ainsi une poussée.

Sources : NASA, Direction des missions de technologie spatiale (STMD)