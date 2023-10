La composition de l'univers : nouveaux chiffres sur la matière et l'énergie noire

Les scientifiques ont récemment fourni de nouvelles estimations de la quantité de matière présente dans l'univers. Selon leurs recherches, la matière représenterait 31 % de la composition totale, tandis que les 69 % restants seraient occupés par l’énergie noire. Il est important de noter que ni la matière noire ni l’énergie noire n’ont été directement détectées jusqu’à présent.

La question de savoir quelle quantité de matière existe dans l’univers intrigue depuis longtemps les physiciens. Même si nous pouvons observer et détecter certaines formes de matière, il reste encore beaucoup de choses mystérieuses. Dans une publication récente dans The Astrophysical Journal, une équipe de scientifiques a proposé que la matière ne représente que 31 % de l’univers total. Les 69 % restants sont attribués à la matière noire et à l’énergie noire, qui échappent toutes deux à l’observation directe.

Le Dr Mohamed Abdullah, auteur principal de l'étude et chercheur à l'Institut national de recherche en astronomie et géophysique en Égypte, a expliqué que les cosmologistes pensent que seulement 20 % de la matière de l'univers peut être classée comme matière « baryonique ». Cette catégorie englobe toute la matière visible, comme les atomes, les étoiles et les galaxies. On pense que les 80 % restants sont de la matière noire, un type hypothétique de matière composée de particules subatomiques encore inconnues.

Ces nouvelles découvertes mettent en lumière la mystérieuse composition de l’univers, révélant qu’une partie importante de son contenu est constituée de matière que nous sommes incapables de détecter directement. Des explorations et des recherches plus approfondies sont nécessaires pour découvrir la véritable nature de la matière noire et de l’énergie noire et pour mieux comprendre leur rôle dans la formation de notre univers.

Sources:

– Le Journal d'Astrophysique

– Institut national de recherche en astronomie et géophysique, Égypte