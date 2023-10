Pourquoi Mars a perdu ses océans et son champ magnétique

La surface de Mars est connue pour être aride et sèche, mais des preuves suggèrent qu'il y a des milliards d'années, l'hémisphère nord de la planète était recouvert par un immense océan. Cependant, Mars est aujourd’hui un désert sans aucune trace de ses vastes étendues d’eau. Des chercheurs de l’Université de Tokyo ont mis en lumière la raison pour laquelle Mars a perdu ses océans et son champ magnétique.

Contrairement à Mars, la Terre est protégée par un puissant champ magnétique qui la protège des rayonnements nocifs émis par le Soleil. Ce champ magnétique joue un rôle crucial dans la préservation de notre atmosphère et dans la prévention de l’évaporation et de la perte des océans dans l’espace, comme cela s’est produit sur Mars.

L'équipe de recherche dirigée par Shunpei Yokoo a simulé le noyau de Mars en laboratoire et a découvert que la séparation des liquides fer-soufre et fer-hydrogène à l'intérieur du noyau est similaire à celle qui se produit sur Terre, mais avec une différence de température significative. Sur Mars, les liquides se séparent en raison des températures plus basses au sein de son noyau, conduisant à des courants convectifs qui forment un champ magnétique protecteur. Cependant, une fois les liquides complètement séparés, les courants cessent et le champ magnétique disparaît, entraînant la destruction de l’atmosphère et la disparition des océans.

Ces découvertes ont des implications pour la recherche d’exoplanètes habitables. Bien que la présence d'eau liquide à la surface d'une planète soit une mesure courante de l'habitabilité, la force de son champ magnétique doit également être prise en compte. Le puissant champ magnétique terrestre peut être relativement rare dans l’univers, ce qui rend moins courantes les planètes présentant des conditions similaires pour supporter l’eau et la vie.

