Cartographie de Mars : création de cartes terrestres précises pour les établissements humains

Des chercheurs de l'Université de New York à Abu Dhabi (NYUAD) travaillent à la création de cartes terrestres précises de Mars pour les futures colonies humaines. Ils combinent plus de 3,000 XNUMX images haute résolution recueillies par la sonde Hope des Émirats arabes unis pour créer une mosaïque complète de couleurs de la planète. Des cartes terrestres précises et des données météorologiques locales sont cruciales pour faire atterrir des engins spatiaux en toute sécurité sur Mars. Comprendre les conditions météorologiques quotidiennes et saisonnières peut aider à identifier l’heure et le lieu les plus sûrs pour atterrir.

Le NYUAD Mars Atlas est utilisé dans le logiciel Mars 24 de la NASA et dans la base de données JMARS, utilisée par les scientifiques de la NASA pour la planification des missions. Cette carte est la première à utiliser entièrement des photographies en couleurs réelles de la planète entière, offrant ainsi une perspective unique du paysage de Mars.

Des atlas précis peuvent aider à surmonter de multiples défis liés aux établissements humains sur Mars. Ils peuvent aider à identifier les meilleurs emplacements pour les établissements humains en termes de paysage, de température et de ressources. La présence de glace peut être convertie en eau, qui peut être utilisée pour l'habitation.

L'étude du climat et de la désertification de Mars peut également avoir des implications pour la Terre. On pensait que Mars était autrefois une planète recouverte d'eau comme la Terre, mais son atmosphère plus mince a provoqué un refroidissement et une sécheresse. Mars subit désormais régulièrement des tempêtes de poussière mondiales, qui affectent son climat. Les données recueillies sur la désertification de Mars peuvent être utilisées par les climatologues pour comprendre l'avenir potentiel de la Terre.

Le rêve que les humains deviennent martiens et vivent sur Mars devient peu à peu une réalité. Avec les progrès de la technologie et de la recherche, les humains ne tarderont peut-être pas à mettre le pied sur la planète rouge. Les cartes géographiques précises créées par NYUAD constituent une étape importante vers la réalisation de cet objectif.

