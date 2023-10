Le monde dynamique des plaques tectoniques terrestres

La surface de la Terre, qui était autrefois une mer de roches en fusion il y a des milliards d’années, s’est maintenant transformée en une coquille rocheuse continue à mesure que le magma se refroidissait. Cette coquille rocheuse est divisée en plaques qui constituent la surface de la Terre, et ces plaques sont constamment en mouvement en raison des différences de résistance et de densité entre la croûte et le manteau situé en dessous. Le mouvement de ces plaques donne naissance à diverses caractéristiques géologiques telles que des montagnes, des failles, des volcans et des tremblements de terre.

Il y a un débat parmi les géologues sur le nombre exact de plaques qui recouvrent la surface de la Terre. La plupart s’accordent sur l’existence de 12 à 14 plaques primaires, dont les plaques nord-américaine, africaine, eurasienne, indo-australienne, sud-américaine, antarctique et pacifique. La plaque Pacifique, en particulier, est la plus grande, couvrant une superficie de 39.9 millions de miles carrés. De plus, il existe des assiettes plus petites telles que les assiettes de la mer des Philippines, de Cocos, de Nazca, d'Arabie et de Juan de Fuca. Certains géologues considèrent la plaque anatolienne et la plaque est-africaine comme des entités distinctes en raison de leurs vitesses de déplacement différentes.

Les limites des plaques, où la tectonique des plaques provoque la rupture des plaques en fragments plus petits appelés microplaques, ajoutent de la complexité à ce puzzle dynamique. Il existe peut-être environ 57 microplaques sur Terre, mais elles ne figurent généralement pas sur les cartes du monde en raison de l'incertitude quant à leur formation et leur définition. Ces microplaques ont une superficie inférieure à 386,000 XNUMX milles carrés.

Le mouvement des plaques terrestres crée également des scénarios fascinants. La plaque Pacifique est la plus rapide, se déplaçant vers le nord-ouest à un rythme de 2.8 à 3.9 pouces par an. Ce mouvement rapide est dû à la présence de zones de subduction, également connues sous le nom de Cercle de feu, où les plaques sont enfoncées dans la Terre. Le mouvement continu peut même entraîner la consommation de continents, avec des morceaux tombant dans le manteau.

Alors que les géologues s'efforcent de comprendre les subtilités de la tectonique des plaques, l'apparence future de la surface recouverte de plaques de la Terre reste un mystère. Dans des milliards d’années, le mouvement de ces plaques façonnera sans aucun doute la planète sous des formes nouvelles et méconnaissables.

Source : Sciences en direct