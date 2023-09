Une nouvelle étude estime que le corps humain contient un nombre impressionnant de cellules. Les chercheurs ont analysé plus de 1,500 36 articles pour déterminer que l’homme adulte moyen possède environ 28 10 milliards de cellules, tandis que les femmes adultes en ont 17 400 milliards et les enfants de 60 ans en ont environ XNUMX XNUMX milliards. L'étude, publiée dans la revue PNAS, a examiné la taille et le nombre de XNUMX types de cellules réparties dans XNUMX tissus du corps. L'analyse a révélé une relation inverse cohérente entre la taille et le nombre de cellules. En d’autres termes, les cellules plus grandes ont un nombre global inférieur à celui des cellules plus petites. Ce modèle couvre un large éventail de tailles de cellules, des minuscules globules rouges aux grandes cellules musculaires.

Les auteurs de l'étude ont reconnu qu'il existe des limites à leurs conclusions. Les chiffres fournis sont basés sur des adultes et des enfants « moyens » et ne tiennent pas compte de la variation significative de taille et de poids entre les individus. Les chercheurs ont également noté qu’il existe une incertitude dans leurs estimations en raison du recours à des mesures indirectes plutôt qu’à des mesures directes de la masse cellulaire. Cependant, l’étude a mis en évidence des divergences dans les estimations précédentes du nombre de cellules, ce qui pourrait avoir des implications sur notre compréhension de la santé et des maladies liées aux lymphocytes telles que le VIH et la leucémie. L’étude a révélé qu’il y a environ 2 XNUMX milliards de lymphocytes dans le corps humain, soit quatre fois plus que les estimations précédentes.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour acquérir une compréhension plus complète du nombre de cellules dans le corps humain, en particulier chez les femmes et les enfants. Cependant, cette étude fournit des informations précieuses sur le grand nombre de cellules qui composent le corps humain et sur la relation entre la taille et le nombre de cellules.

