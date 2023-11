Les étoiles de mer, ou étoiles de mer comme on les appelle communément, fascinent depuis longtemps les scientifiques et les amateurs de plage. Avec leurs cinq bras distinctifs, ces créatures suscitent curiosité et émerveillement depuis des siècles. Mais une nouvelle étude publiée dans la revue Nature remet en question tout ce que nous pensions savoir sur leur anatomie.

Contrairement à la croyance populaire, les étoiles de mer ne sont pas essentiellement composées de bras. Au lieu de cela, l’analyse moléculaire de leurs gènes a révélé qu’ils ne sont pour la plupart qu’une tête. Oui, vous avez bien lu : les étoiles de mer sont essentiellement des organismes centrés sur la tête avec un développement minimal du tronc. Cette découverte a stupéfié les scientifiques et a soulevé des questions sur la véritable nature de ces créatures énigmatiques.

Les résultats mettent en évidence le pouvoir de la recherche génétique pour élucider les complexités de la vie sur Terre. Grâce aux progrès de l’analyse génétique, les scientifiques sont désormais en mesure d’approfondir l’histoire évolutive et les adaptations uniques d’animaux comme les étoiles de mer. Le terme impropre « étoile de mer » n’est qu’un exemple de la façon dont notre perspective anthropomorphique peut nous induire en erreur dans la compréhension de ces créatures.

Laurent Formery, biologiste du développement à l'Université de Stanford et chercheur principal de l'étude, a expliqué que les plans corporels des étoiles de mer ont intrigué les zoologistes pendant des siècles. Contrairement à la plupart des autres animaux présentant une symétrie bilatérale, les étoiles de mer possèdent une symétrie quintuple, divisant leur corps en sections égales.

L’étude a utilisé des techniques de pointe pour analyser l’expression des gènes chez les étoiles de mer. Il a révélé que génétiquement, les étoiles de mer ressemblent à une tête désincarnée marchant sur ses lèvres, comme l'a décrit Thurston Lacalli de l'Université de Victoria. La recherche ouvre de nouvelles possibilités pour étudier l’histoire évolutive des étoiles de mer et de leurs proches.

Cette étude révolutionnaire a été rendue possible grâce aux progrès réalisés dans la technologie de séquençage génétique au cours des dernières années. Il constitue une base pour une exploration plus approfondie de l’origine de la symétrie quintuple et des schémas de développement d’autres échinodermes comme les oursins et les concombres de mer.

Grâce à une meilleure compréhension de l'anatomie des étoiles de mer, les scientifiques espèrent mieux comprendre les processus qui ont façonné ces créatures remarquables et leur place dans l'arbre de vie. Alors que nous révélons leurs mystères, les étoiles de mer continuent de nous captiver avec leurs anciens secrets et de nous rappeler la merveilleuse diversité de la vie sur Terre.

QFP

Q : Combien de bras ont les étoiles de mer ?



R : Les étoiles de mer ont cinq bras.

Q : Les étoiles de mer sont-elles principalement composées de bras ?



R : Non, contrairement à la croyance populaire, les étoiles de mer ne sont pour la plupart qu’une tête.

Q : Quel est le terme scientifique désignant les étoiles de mer ?



R : Les étoiles de mer appartiennent à un groupe d’animaux appelés échinodermes.

Q : Les étoiles de mer peuvent-elles régénérer leurs bras ?



R : Oui, les étoiles de mer ont une capacité remarquable à régénérer les bras perdus.