Estimer le nombre total d'animaux sur Terre : pourquoi c'est important

Les scientifiques sont depuis longtemps fascinés par la question de savoir combien d’animaux ont jamais existé sur Terre. Pour commencer à estimer ce nombre colossal, les chercheurs commencent généralement par déterminer le nombre total d’espèces animales. En 2022, environ 2.16 millions d'espèces animales ont été formellement décrites, même si certaines d'entre elles peuvent être des doublons. En tenant compte de cette possibilité, le nombre réel d’espèces animales connues s’élève à environ 1.7 million. Cependant, ce chiffre est loin d’être complet, car les scientifiques continuent de découvrir et de décrire chaque année de nouvelles espèces animales.

Dans une étude remarquable publiée en 2011, des chercheurs ont estimé le nombre total d’espèces eucaryotes sur Terre à environ 8.7 millions, dont environ 7.7 millions sont des animaux. Il est intéressant de noter que les insectes représentent environ la moitié de toutes les espèces animales, un fait étonnant qui met en valeur la diversité de la vie sur notre planète.

Déterminer combien d’espèces animales ont jamais vécu nécessite de se plonger dans les archives fossiles. Étant donné que la majorité des premières espèces animales ne se sont pas bien fossilisées, il est difficile d’estimer le nombre total d’espèces disparues. Néanmoins, il est largement admis qu’environ 99.9 % de toutes les espèces qui ont jamais existé sont aujourd’hui éteintes. En utilisant cette approximation, les experts suggèrent que le nombre total d’espèces animales ayant jamais vécu pourrait être d’environ 770 millions.

Calculer le nombre d’animaux individuels qui ont habité la Terre est une tâche ahurissante. Actuellement, la planète abrite 8 milliards d’humains, ainsi que des centaines de milliards de mammifères, d’oiseaux, de poissons et d’insectes. Si nous extrapolons sur la base des proportions relatives des espèces existantes, nous pouvons estimer qu'il y a eu environ 4.5 x 10 ^ 27 animaux au cours de l'histoire. Ce chiffre étonnant souligne l’immensité de la biodiversité terrestre.

Déterminer le nombre total d'animaux sur Terre est crucial pour que les scientifiques puissent comprendre la biodiversité de base de la planète et les fluctuations de la population. Avec la menace du changement climatique, de la déforestation, de la pollution et d’autres facteurs conduisant à un événement d’extinction massive important, il est essentiel de comprendre le taux d’extinction de base. Ce faisant, les scientifiques peuvent mieux comprendre la crise actuelle et œuvrer à la préservation et à la protection des espèces menacées.

