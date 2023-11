Nouvelles connaissances sur la rotation de la Terre : dévoiler la précision

By

La rotation de la Terre est un phénomène fascinant qui influence la durée d'une journée. S’il est bien connu qu’une journée sur Terre dure environ 24 heures, soit 86,400 XNUMX secondes, la réalité est bien plus complexe. Des recherches récentes ont révélé que de subtiles perturbations de la rotation de la Terre, causées par divers événements et processus, contribuent à des changements infimes dans la durée d'une journée.

Des scientifiques de l'Université technique de Munich (TUM) en Allemagne ont utilisé avec succès un gyroscope laser en anneau de pointe pour mesurer ces perturbations de l'ordre de la milliseconde avec une précision inégalée. L'appareil, situé dans l'observatoire géodésique de Wettzell, utilise deux faisceaux laser qui se déplacent dans des directions opposées le long d'une piste de course de 13.1 pieds de large.

En comparant les distances parcourues par les faisceaux laser, l'équipe de recherche a identifié de légers déséquilibres induits par les oscillations naturelles de la Terre. Ces déséquilibres ont révélé que la rotation de notre planète subit de subtiles fluctuations au fil du temps, présentant des changements allant jusqu'à 6 millisecondes sur des périodes de quelques semaines.

Ulrich Schreiber, professeur à la TUM, souligne l'importance de ces recherches. Non seulement ils contribuent au domaine de l’astronomie, mais ils jouent également un rôle déterminant dans le développement de modèles climatiques précis et dans l’amélioration de notre compréhension des phénomènes météorologiques tels qu’El Niño. La précision des données collectées est directement corrélée à l’exactitude des prédictions dans ces domaines.

À l’avenir, l’équipe de recherche vise à améliorer encore les capacités du gyroscope laser pour obtenir des mesures encore plus précises. Dévoiler les détails complexes des changements de rotation de la Terre approfondira notre compréhension de la nature dynamique de notre planète et nous permettra de créer des modèles plus raffinés.

FAQ:

Q : Comment les tremblements de terre et les éruptions volcaniques affectent-ils la rotation de la Terre ?

R : Les tremblements de terre et les éruptions volcaniques peuvent provoquer des changements dans la rotation de la Terre en raison de la redistribution de la masse au sein de la planète. Ces événements introduisent de légers déséquilibres qui contribuent à de subtiles fluctuations dans la durée d'une journée.

Q : Comment le gyroscope laser mesure-t-il les changements dans la rotation de la Terre ?

R : Le gyroscope laser mesure les changements dans la rotation de la Terre en comparant les distances parcourues par deux faisceaux laser se déplaçant dans des directions opposées. Tout déséquilibre de ces distances indique des variations dans la rotation de la Terre.

Q : Quelle est l’importance de mesurer les changements dans la rotation de la Terre ?

R : La mesure des changements dans la rotation de la Terre est cruciale pour une modélisation climatique précise, pour comprendre les phénomènes météorologiques et pour faire des prévisions précises. Ces mesures contribuent à divers domaines scientifiques et améliorent notre connaissance des processus dynamiques de la Terre.