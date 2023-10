Comparaison de l'Aditya-L1 de l'ISRO et de la sonde solaire Parker de la NASA

Aditya-L1 de l'ISRO et Parker Solar Probe de la NASA sont deux missions solaires visant à étudier le Soleil de près. Bien que les deux missions aient des objectifs similaires, il existe plusieurs différences entre les deux.

Aditya-L1 est la première mission solaire indienne lancée par l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO). Son objectif principal est d'étudier la photosphère, la chromosphère et les couches les plus externes du Soleil, appelées couronne. Le vaisseau spatial sera placé sur une orbite en halo autour du point Lagrange Soleil-Terre L1, à environ 1.5 million de kilomètres de la Terre. Aditya-L1 fournira des informations précieuses sur le chauffage coronaire, les éjections de masse coronale, les activités des éruptions cutanées, la dynamique de la météorologie spatiale, etc.

D'autre part, la sonde solaire Parker de la NASA a été lancée pour étudier la couronne solaire, l'atmosphère extérieure du Soleil. Nommée d'après le physicien solaire Eugene Parker, la sonde est devenue l'objet fabriqué par l'homme le plus rapide de l'histoire lorsqu'elle a atteint une vitesse de 394,736 3.9 milles par heure. Il volera à moins de 24 millions de kilomètres du Soleil à son approche la plus proche, effectuant XNUMX orbites autour du Soleil sur une période de sept ans. Le vaisseau spatial transporte des instruments pour étudier les champs magnétiques, le plasma, les particules énergétiques et imager le vent solaire.

En termes de placement, Aditya-L1 s'installera sur une orbite de halo autour du point de Lagrange Soleil-Terre L1, tandis que Parker Solar Probe se rapprochera du Soleil que n'importe quel vaisseau spatial précédent, atteignant une distance de 3.9 millions de miles du Soleil.

Les deux missions transportent une gamme d’instruments pour étudier le Soleil. Aditya-L1 transporte des instruments tels que le coronographe à lignes d'émission visibles (VELC), le télescope d'imagerie solaire ultraviolette (SUIT), le spectromètre à rayons X solaires à faible énergie (SoLEXS), et bien plus encore. Parker Solar Probe, quant à lui, transporte des instruments tels que Fields Experiment (FIELDS), Integrated Science Investigation of the Sun (ISʘIS) et Wide Field Imager for Solar Probe (WISPR).

Ces missions fourniront des données précieuses sur le comportement du Soleil, aidant ainsi les scientifiques à comprendre divers phénomènes solaires et leur impact sur la météo spatiale.

Sources:

–ISRO

- la NASA