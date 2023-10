Papillons de nuit et abeilles : l'évolution du vol

Les moustiques et autres insectes volants fascinent depuis longtemps les scientifiques par leur capacité à voler à des vitesses remarquables. Des chercheurs du Georgia Institute of Technology et de l’Université de Californie à San Diego ont découvert que les battements d’ailes ultrarapides des moustiques, ainsi que de trois autres groupes d’insectes, ont évolué à partir d’un seul ancêtre commun. En développant des modèles physiques et robotiques, les scientifiques ont pu démontrer comment ces transitions entre les modes de vol pouvaient se produire.

Les chercheurs se sont concentrés sur le papillon de nuit en tant qu’espèce clé dans la compréhension de l’évolution du vol. Contrairement aux moustiques, les papillons utilisent l’activation synchrone de leur système nerveux pour stimuler leurs muscles de vol à chaque coup d’aile. Cependant, les ancêtres des papillons de nuit et de trois autres insectes volants ont évolué pour avoir un vol asynchrone, mais l'ont ensuite perdu. Malgré cette perte, les papillons ont conservé la capacité d’effectuer des contractions musculaires asynchrones.

Pour expliquer comment les insectes peuvent passer d'un vol synchrone à un vol asynchrone, les chercheurs ont cartographié leurs stratégies de vol sur deux manières fondamentales de penser les oscillations. En ajustant quelques paramètres, les insectes peuvent passer d'un mode de vol à un autre. Ces résultats donnent un aperçu du comportement des muscles anciens des insectes et mettent en valeur la nature interdisciplinaire de cette recherche, combinant physique, biologie évolutive et robotique.

Les insectes qui volent de manière synchrone adaptent les impulsions de leur système nerveux au mouvement des ailes. Cependant, les insectes plus petits ne disposent pas de la mécanique nécessaire pour un vol synchrone et utilisent plutôt un vol asynchrone. Le vol asynchrone consiste à envoyer une impulsion d'activité aux muscles du vol, qui sont ensuite prêts à se contracter, que l'aile doive ou non battre. Cela permet aux ailes de battre plus rapidement que si le système nerveux devait activer et détendre les muscles à chaque fois.

Les découvertes des chercheurs remettent en question l’hypothèse selon laquelle le vol asynchrone aurait évolué indépendamment dans différents groupes d’insectes. Ils ont découvert que le vol asynchrone évoluait une fois pour tous les insectes volants et que les transitions entre vol synchrone et asynchrone se produisaient dans les deux sens. En modélisant l’évolution du vol et en étudiant les papillons nocturnes, les chercheurs ont acquis des informations précieuses sur les mécanismes à l’origine de ces modes de vol.

Cette recherche met en lumière le monde fascinant du vol des insectes, offrant de nouvelles perspectives sur l’évolution du vol et les capacités de ces minuscules créatures.

Sources : Georgia Tech/Rob Felt