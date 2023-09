L'atterrisseur lunaire indien découvre des niveaux inattendus de soufre sur la Lune

By

L'atterrisseur indien Chandrayaan-3 a révélé de nouvelles données précieuses sur la composition de la surface de la Lune, notamment la présence de niveaux de soufre étonnamment élevés. L'atterrisseur s'est posé près du pôle sud de la Lune le 23 août 2023 et a fourni aux scientifiques des informations importantes sur la géologie de la Lune.

Le rover de Chandrayaan-3, Pragyan, a analysé la composition élémentaire du sol lunaire à l'aide de son spectromètre à rayons X à particules alpha et de son spectromètre de dégradation induite par laser. Si la présence d’éléments tels que le fer, le titane, l’aluminium et le calcium n’était pas surprenante, les niveaux élevés de soufre ont été une surprise.

On sait que le soufre existe sur la Lune, mais à une très faible concentration. La découverte de niveaux plus élevés près des pôles lunaires est importante car elle pourrait avoir des implications sur l'exploration lunaire future et sur une éventuelle colonie humaine. Le soufre pourrait être utilisé comme ressource pour vivre de la terre, permettant aux astronautes de produire des matériaux comme du béton à base de soufre, des cellules solaires, des batteries et des engrais.

La présence de soufre dans le sol lunaire est liée à l'activité volcanique. Les roches situées au plus profond de la Lune contiennent du soufre, qui est libéré sous forme de gaz lors des éruptions volcaniques. Une partie du soufre reste dans la roche lorsqu'elle refroidit, ce qui conduit à son association avec les roches volcaniques sombres de la lune.

Les mesures de soufre à la surface de la Lune sont les premières du genre. Les données collectées aideront les scientifiques à mieux comprendre l’histoire géologique de la Lune, ainsi que sa formation et son évolution. Les régions polaires de la Lune, où la concentration de soufre s'est avérée plus élevée, pourraient avoir des compositions et des conditions environnementales différentes de celles des régions équatoriales.

Les résultats suggèrent également que le soufre dans les régions polaires pourrait s'être formé à partir de la fine atmosphère de la Lune ou d'anciennes éruptions volcaniques et impacts de météorites. Une analyse et un étalonnage plus approfondis des données de Chandrayaan-3 seront nécessaires pour déterminer la quantité exacte de soufre présente.

Alors que l'atterrisseur hiberne actuellement pendant la nuit lunaire, les scientifiques espèrent recueillir des mesures plus précieuses s'il se réveille. Les données collectées par Chandrayaan-3 contribueront à notre compréhension de la géologie de la Lune et ouvriront la voie à de futures explorations lunaires et à l'utilisation des ressources.

Source: La conversation