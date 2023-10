Les opérateurs radioamateurs utilisent les éclipses pour étudier les effets de l'ionosphère sur les ondes radio

Les opérateurs radioamateurs utilisent les ondes radio pour étudier l’impact des éclipses sur l’atmosphère. Lors des soirées QSO à l'échelle nationale, les opérateurs radioamateurs ou «amateurs» travaillent ensemble pour observer et comprendre l'impact des éclipses sur l'ionosphère. L'ionosphère est une couche d'ions flottant librement autour de la Terre, et les éclipses ont un effet connu sur cette couche.

Pendant la journée, les rayons ultraviolets et les rayons X du soleil chassent les électrons de leurs homologues positifs, créant ainsi des particules chargées dans l'atmosphère. La nuit, ces particules se neutralisent et reviennent à leur état d'origine. Cependant, lors d’une éclipse, l’obscurité se concentre dans des zones précises, neutralisant temporairement une partie de l’atmosphère. Cela affecte la façon dont les signaux radio circulent, en particulier ceux à basse fréquence, qui sont utilisés pour les communications longue distance comme le contrôle du trafic aérien et les communications militaires.

Le Dr Nathaniel Frissell, professeur adjoint à l'Université de Scranton, explique que nous avons une compréhension générale de l'apparence de l'atmosphère à différents moments de la journée ou de l'année, mais qu'il reste encore de nombreuses inconnues sur les effets à petite échelle et de courte durée. caractéristiques. C'est là qu'interviennent les radioamateurs.

Lors des soirées QSO, les opérateurs radioamateurs communiquent avec autant de stations que possible dans un laps de temps donné pour établir le plus grand nombre de connexions. Ce volume élevé et l'utilisation de différentes fréquences aident les chercheurs à identifier les endroits où une éclipse affecte le contact radio. Par exemple, lors de l’éclipse totale de 2017, les données radio ont montré une baisse des connexions à une certaine fréquence lorsque le chemin de la totalité passait par leurs points médians.

Étudier l'impact des changements dans l'ionosphère sur différentes fréquences radio peut améliorer la communication pour divers utilisateurs tels que les secouristes, les navires en mer et les avions voyageant au-dessus des régions polaires. Ces utilisateurs comptent sur des fréquences plus basses pour les communications essentielles.

Les opérateurs radioamateurs peuvent rejoindre le projet HamSCI pour apporter leurs données et observations. Ils peuvent créer leur propre station radio de fortune et communiquer avec d'autres opérateurs pendant les éclipses pour recueillir des informations précieuses sur les effets de l'ionosphère sur les ondes radio.

Dans l’ensemble, ces efforts contribuent à améliorer notre compréhension de l’ionosphère et de son impact sur les communications radio, permettant ainsi des communications longue distance plus efficaces et plus fiables dans divers domaines.

