Le lien surprenant entre la sismologie et les vagues océaniques

Alors que le monde continue de faire face aux effets du changement climatique et de la hausse des températures mondiales, les scientifiques ont découvert un lien surprenant entre la sismologie et les vagues océaniques. La montée et la descente constantes des vagues dans l’océan peuvent générer de puissantes ondes sismiques, qui apparaissent comme un bruit constant sur les sismographes. On a observé que ce phénomène s’est accru en intensité au cours des quatre dernières décennies, reflétant les mers plus agitées et les houles océaniques plus importantes provoquées par le changement climatique.

Les réseaux sismographiques, généralement connus pour surveiller les tremblements de terre et étudier l'intérieur de la Terre, capturent également un large éventail de signaux sismiques provenant d'activités naturelles et d'origine humaine. Parmi ces signaux figure le bruit de fond créé par les vagues océaniques provoquées par les tempêtes, connu sous le nom de microséisme global. Ces signaux microsismiques, générés par l’interaction des vagues avec le fond marin, peuvent être classés en deux types : les microséismes secondaires et les microséismes primaires.

Les microséismes secondaires se produisent lorsque des ondes interférentes créent des variations de pression sur le fond marin, entraînant un signal lancinant d'une période comprise entre huit et 14 secondes. D’un autre côté, les microséismes primaires sont provoqués par les vagues océaniques qui poussent et tirent directement sur le fond marin. Ces signaux ont un bourdonnement constant avec une période comprise entre 14 et 20 secondes et sont visibles dans les données sismiques.

Dans une étude récente, des chercheurs ont analysé l’intensité des microséismes primaires sur 52 sites sismographes à travers le monde. Ils ont constaté que 79 % de ces sites présentaient des augmentations d’énergie significatives et progressives au fil des décennies. Les données ont révélé que l’énergie moyenne des vagues océaniques à l’échelle mondiale a augmenté à un taux médian de 0.27 % par an depuis la fin du 20e siècle, avec une augmentation plus rapide de 0.35 % par an depuis 2000.

L’étude a également souligné que la plus grande intensification des microséismes s’est produite dans l’océan Austral, tumultueux, près de la péninsule de l’Antarctique. Cependant, les vagues de l’Atlantique Nord ont connu l’augmentation la plus rapide au cours des dernières décennies, ce qui concorde avec les recherches suggérant une augmentation de l’intensité des tempêtes et des risques côtiers dans cette région.

Ces résultats ont des implications importantes pour les communautés côtières. À mesure que la hauteur des vagues océaniques continue d’augmenter, les côtes sont confrontées à une augmentation des dégâts et de l’érosion, aggravés par l’élévation et l’affaissement du niveau de la mer induits par le changement climatique. L'étude souligne la nécessité d'atténuer le changement climatique et de développer des infrastructures côtières résilientes pour protéger les zones vulnérables.

FAQ:

Q : Que sont les signaux microsismiques ?

R : Les signaux microsismiques sont des signaux sismiques générés par des phénomènes naturels, tels que les vagues océaniques, le vent et l'activité humaine.

Q : Comment les vagues océaniques génèrent-elles des signaux microsismiques ?

R : Les vagues océaniques génèrent des signaux microsismiques à travers deux processus : l'interférence des vagues créant des variations de pression sur le fond marin (microséismes secondaires) et la poussée et la traction directes des vagues océaniques sur le fond marin (microséismes primaires).

Q : Quelles sont les implications de l’augmentation de l’énergie des vagues océaniques ?

R : L’augmentation de l’énergie des vagues océaniques peut entraîner des vagues et des tempêtes plus destructrices, posant ainsi une menace pour les communautés côtières, les infrastructures et les écosystèmes côtiers. Il souligne l’importance de l’atténuation du changement climatique et du renforcement de la résilience dans les zones côtières.