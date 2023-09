Les mouches des fruits utilisent leurs souvenirs pour naviguer vers la nourriture, selon une étude

Les chercheurs ont découvert comment le cerveau des mouches des fruits transforme les souvenirs de récompenses passées en comportements exploitables, leur permettant ainsi de trouver de la nourriture. Plus précisément, une région clé du cerveau appelée corps en forme de champignon traite les informations olfactives et attribue des valeurs aux différentes odeurs. Cependant, il n’était pas clair comment ces valeurs influençaient les actions motrices. Cette étude a identifié un groupe de neurones appelés UpWiN qui jouent un rôle crucial dans la conversion des souvenirs d'odeurs en mouvements contre le vent.

Les mouches des fruits, comme les autres insectes, se tournent vers le vent pour détecter les odeurs et localiser l'origine des odeurs attrayantes. Le système olfactif du cerveau de la mouche détecte et capte ces odeurs portées par le vent, guidant la mouche vers la récompense. Les chercheurs ont découvert que les UpWiN intègrent des apports inhibiteurs et excitateurs provenant de différents compartiments du corps du champignon, provoquant le retournement de la mouche et son déplacement vers le vent.

Le corps du champignon dans le cerveau de la mouche traite et intègre les informations olfactives et attribue des valeurs positives ou négatives aux différentes odeurs. Les chercheurs ont découvert que les souvenirs formés dans différents compartiments du corps du champignon suscitent des comportements distincts, dont seulement certains déterminent le mouvement de la mouche vers le haut. Les UpWiN reçoivent des signaux inhibiteurs et excitateurs de ces compartiments, permettant à la mouche de naviguer efficacement vers la source des odeurs attrayantes.

Cette recherche donne un aperçu de la manière dont les valeurs positives et négatives apprises sont traduites en actions concrètes basées sur la mémoire. Les UpWiN envoient également des signaux excitateurs aux neurones dopaminergiques pour un apprentissage d'ordre supérieur. Comprendre ces mécanismes de circuits neuronaux permet d'expliquer comment les neurones dopaminergiques parallèles et les sous-systèmes de mémoire interagissent pour guider les actions et l'apprentissage basés sur la mémoire au niveau des circuits neuronaux individuels.

D’autres études sur les mouches des fruits pourraient faire la lumière sur le rôle des souvenirs dans le comportement et l’apprentissage dans le cerveau des vertébrés et des invertébrés.

Source : HHMI (Institut médical Howard Hughes)

Définitions:

– Corps du champignon : Région du cerveau présente chez certains insectes, responsable du traitement des informations olfactives et de l’attribution de valeurs aux différentes odeurs.

– UpWiNs : Un groupe de neurones qui intègrent des signaux inhibiteurs et excitateurs provenant de différents compartiments du corps du champignon, guidant les mouches des fruits pour qu'elles se déplacent vers le vent vers des odeurs attrayantes.

Sources:

– HHMI (Institut médical Howard Hughes)

– Recherche originale : « Mécanismes de circuits neuronaux pour transformer les valences olfactives apprises en mouvements orientés vers le vent » par Yoshinori Aso et al. eLife