Le 14 octobre 2023, un événement astronomique rare se produira à travers les Amériques : une éclipse solaire annulaire. Au cours de cette éclipse, une partie de l'ombre de la Lune se déplacera à des vitesses variables, allant de 5,500 1,250 mph à XNUMX XNUMX mph. La vitesse de l'éclipse dépend de plusieurs facteurs, notamment de son emplacement sur Terre, de la distance à la Lune et de la vitesse orbitale de la Lune.

La forme de la Terre joue un rôle important dans la détermination de la vitesse de l’éclipse. Lorsque l'ombre de la lune touchera pour la première fois le nord de l'océan Pacifique, elle se déplacera à une vitesse stupéfiante de 198,842 582,976 mph. Cependant, lorsqu'il quittera la planète dans l'océan Atlantique, il ralentira à XNUMX XNUMX mph. L'ombre se déplace le plus rapidement aux extrémités de la trajectoire de l'éclipse car son axe est plus tangent à la surface de la Terre.

Au milieu de la trajectoire de l'éclipse, où un « anneau de feu » sera visible pendant 5 minutes et 17 secondes au large des côtes du Nicaragua, l'éclipse se déplacera à un rythme beaucoup plus lent de 1,251 XNUMX mph. Cette vitesse plus lente est due au fait que l'axe de l'ombre est perpendiculaire à la surface de la Terre à cet endroit. Même si la Lune elle-même ne ralentit pas, l'intersection de l'ombre de la Terre et de la Lune ralentit.

Aux États-Unis, la vitesse de l’éclipse ne sera ni la plus rapide ni la plus lente. Lorsque l'ombre de la lune atteindra la côte de l'Oregon à 9 h 13 PDT, sa vitesse aura déjà diminué à 5,683 50 mph. Au moment où il quittera la côte du Texas 12 minutes plus tard à 03 h 1,772 HAC, sa vitesse aura encore diminué à 3,911 XNUMX mph. Par conséquent, lors de son passage vers le sud-est à travers les États-Unis, la vitesse de l’éclipse diminuera de XNUMX XNUMX mph.

Une éclipse solaire annulaire se produit lorsque la lune est légèrement plus éloignée sur son orbite et ne peut pas couvrir complètement le soleil, créant un effet « anneau de feu ». L'ombre centrale de la lune, connue sous le nom d'ombre, a la forme d'un cône. Lors d'une éclipse solaire totale, la pointe du cône touche la Terre. Cependant, lors d'une éclipse solaire annulaire, le cône ne touche pas complètement la Terre, créant une antumbra où la lune apparaît à l'intérieur du disque solaire.

Dans l’ensemble, la vitesse de l’éclipse solaire annulaire varie en fonction du lieu, les vitesses les plus rapides étant observées aux extrémités de la trajectoire de l’éclipse. Comprendre les facteurs qui affectent la vitesse de l'éclipse ajoute à notre connaissance et à notre appréciation de ce phénomène céleste.

Sources:

– La carte interactive de l'éclipse de Xavier Jubier

– Dan McGlaun d'Eclipse2024.org

– GreatAmericanEclipse.com