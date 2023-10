Starlink et Project Kuiper : combler la fracture numérique

Résumé:

Starlink d'Elon Musk et Project Kuiper de Jeff Bezos sont des initiatives concurrentes visant à réduire la fracture numérique en connectant des régions reculées du monde à Internet à l'aide de milliers de petits satellites en orbite terrestre basse (LEO). Starlink est actuellement disponible dans plusieurs pays à des prix variables, dont 120 $ par mois à New York, 90 $ en Alaska et 75 $ au Royaume-Uni (hors coûts de matériel et frais de livraison). Les services apportent la connectivité Internet aux régions où les infrastructures traditionnelles sont peu pratiques, voire inexistantes.

Introduction:

Environ 3 milliards de personnes dans le monde n’ont jamais utilisé Internet, ce qui met en évidence une fracture numérique importante. Cependant, les entrepreneurs Elon Musk et Jeff Bezos s'efforcent de combler cet écart à travers leurs projets respectifs, Starlink et Project Kuiper. En déployant des constellations de satellites en orbite terrestre basse, ces initiatives visent à fournir une couverture Internet mondiale, notamment dans les zones reculées.

Starlink : connecter le monde avec des satellites

Starlink, une entreprise de SpaceX de Musk, est à l'avant-garde de la course à la construction d'un réseau satellite pour un accès mondial à Internet. En septembre 2023, le service Starlink était disponible dans divers pays, proposant différents niveaux tarifaires. À New York, les résidents pouvaient s'abonner à Starlink pour 120 dollars par mois, tandis que les clients de l'Alaska ne devaient payer que 90 dollars. Au Royaume-Uni, le service était au prix de 75 $ (92 £).

Projet Kuiper : la vision de Bezos sur la connectivité mondiale

Le projet Kuiper, dirigé par Blue Origin de Bezos, est un autre projet ambitieux visant à fournir un accès Internet aux zones mal desservies. Bien qu'il en soit actuellement aux premiers stades de développement, le projet Kuiper prévoit de lancer une constellation de satellites en orbite terrestre basse. En tirant parti de la technologie satellitaire avancée, cette entreprise vise à combler le fossé numérique et à permettre la connectivité pour les régions dépourvues d'infrastructures traditionnelles.

Impact : réduire la fracture numérique

Le déploiement de constellations de satellites par Starlink et le projet Kuiper a le potentiel de révolutionner la connectivité mondiale. Les zones reculées, auparavant inaccessibles en raison de barrières géographiques ou du coût élevé du déploiement des infrastructures, pourront désormais accéder à Internet. Cette connectivité accrue ouvrira les portes à des ressources éducatives, à des opportunités de commerce électronique, à des services de télémédecine et à des canaux de communication améliorés pour ces régions mal desservies.

Avec leurs initiatives concurrentielles, Musk et Bezos sont à la tête des efforts visant à réduire la fracture numérique et à donner à des milliards de personnes accès à Internet. Starlink et Project Kuiper écrivent un nouveau chapitre dans l'histoire de la connectivité mondiale, apportant les avantages de l'ère numérique même dans les coins les plus reculés du monde.

Sources:

– « Les coûts du forfait Starlink varient selon les pays » (Aucune URL disponible)

– « Starlink d'Elon Musk » (Aucune URL disponible)

– « Projet Kuiper de Jeff Bezos » (Aucune URL disponible)