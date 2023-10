La biodiversité marine rajeunie tous les 36 millions d’années, selon une étude

By

Les scientifiques ont découvert une tendance remarquable dans l’histoire de la planète. Tous les 36 millions d’années, les écosystèmes marins connaissent une augmentation de la biodiversité, rajeunissant les océans. Ce phénomène est dû aux changements géologiques et à la tectonique des plaques.

Selon une étude menée par le professeur Dietmar Muller de l'Université de Sydney, les augmentations de biodiversité coïncident avec des modifications de la vitesse de propagation des fonds marins. Cela entraîne des changements cycliques dans la profondeur des bassins océaniques et un transfert d’eau vers les profondeurs de la Terre, entraînant des fluctuations dans les inondations et l’assèchement des continents. Ces périodes de vastes mers peu profondes favorisent la biodiversité.

L'étude a identifié des pics et des creux dans la biodiversité marine et les a liés aux changements du niveau de la mer provoqués par le mouvement des plaques tectoniques. Cette recherche remet en question les explications précédentes des changements à long terme des espèces et met en évidence le cycle régulier de 36 millions d'années.

Le professeur Muller explique : « Les cycles durent 36 millions d’années en raison des schémas réguliers de recyclage des plaques tectoniques dans le manteau convectif, la partie mobile des profondeurs de la Terre. Il se déplace lentement, comme une soupe chaude et épaisse dans une casserole.

Ce cycle, s’étalant sur des millions d’années, met notre existence en perspective. Il est à la fois impressionnant et humiliant de penser à la façon dont la planète a prospéré bien avant notre existence et continuera de le faire longtemps après notre disparition.

En conclusion, l’étude révèle un schéma récurrent de rajeunissement de la biodiversité marine tous les 36 millions d’années. Il fournit des informations précieuses sur les processus d'évolution de la Terre, mettant en évidence l'interaction complexe entre les changements géologiques et l'épanouissement de la vie dans les océans.

Sources:

– Professeur Dietmar Muller, Université de Sydney