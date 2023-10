Lancement du satellite de recherche australien SpIRIT en novembre

Le satellite SpIRIT (Space Industry Responsive Intelligent Thermal), développé par l'Université de Melbourne, devrait devenir le premier satellite de recherche australien à être lancé dans l'espace depuis près de deux décennies. Pesant seulement 11.5 kilogrammes, le satellite sera lancé sur l'une des fusées SpaceX d'Elon Musk en novembre. Ce sera également le premier satellite australien à embarquer des équipements d'une agence spatiale étrangère, notamment un détecteur de rayons gamma appelé HERMES de l'agence spatiale italienne.

Le détecteur HERMES sera utilisé pour rechercher les restes d'étoiles mortes ou en collision qui émettent des rayons de haute énergie comme preuve de leur désintégration en trous noirs. L’hébergement de ce détecteur marque une étape positive pour le secteur spatial australien, qui dépend depuis longtemps de satellites internationaux.

Le lancement du satellite SpIRIT intervient à un moment où l'Australie prend conscience des risques liés à une trop forte dépendance aux autres pays pour les données satellitaires. La menace récente d'une fermeture budgétaire aux États-Unis a mis en évidence le risque que l'Australie soit privée des données satellitaires américaines lors de périodes critiques, comme lors d'incendies de forêt. Cela souligne l’importance de développer un programme spatial national solide et des capacités souveraines.

Le satellite SpIRIT est équipé d'un propulseur à plasma développé par la société d'Adélaïde Neumann Space, qui utilise du métal solide comme combustible et élimine le besoin de gaz propulseur explosif et toxique. De plus, le satellite contient un système de contrôle thermique développé par l'Université de Melbourne et une structure principale réalisée par la société Inovor d'Adélaïde.

Malgré les récentes réductions du financement de l'industrie spatiale, l'Agence spatiale australienne reste optimiste quant aux capacités satellitaires du pays. Le lancement du satellite SpIRIT, ainsi que d'autres projets de satellites à venir, démontrent le potentiel de l'Australie pour construire des satellites plus sophistiqués et développer une capacité souveraine en matière de technologie spatiale.

Définitions:

– SpIRIT (Space Industry Responsive Intelligent Thermal) – Un satellite de recherche australien développé par l'Université de Melbourne.

– HERMES – Un détecteur de rayons gamma de l'Agence spatiale italienne transporté par le satellite SpIRIT.

– Plasma Thruster – Un type de système de propulsion qui génère une poussée en utilisant du plasma, un gaz chargé.

– Capacité souveraine – Capacité d’un pays à exercer un contrôle et une propriété indépendants sur sa technologie spatiale et à accéder aux données satellitaires sans dépendre d’autres pays.