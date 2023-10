Des satellites, comme le Sentinel-6 Michael Freilich, observent actuellement un phénomène se produisant dans l'océan Pacifique. Les eaux proches de la côte ouest de l’Amérique du Sud connaissent une augmentation de température, ce qui entraîne une augmentation du niveau de la mer. Cette augmentation des températures de surface des océans a un impact significatif sur les conditions météorologiques en Asie et en Amérique du Nord, un phénomène connu sous le nom d'El Niño.

Pour mieux comprendre le phénomène El Niño de cette année, les chercheurs examinent les événements passés. Dans la déclaration publiée par le Jet Propulsion Laboratory de la NASA, il est indiqué que la Californie a connu de fortes pluies pendant l'El Niño 2015-2016, entraînant des vagues élevées, des inondations et des coulées de boue.

Une nouvelle image de la NASA compare le début du phénomène El Niño de 2023 aux tendances observées en octobre 1997 et octobre 2015, considérées comme des événements extrêmes par l'agence spatiale. Ces événements antérieurs ont provoqué des changements dans les températures mondiales, la configuration des vents et le niveau de la mer.

Lorsque la température des eaux de surface augmente, les vents de surface d’est en ouest s’affaiblissent. Ce changement entraîne une augmentation des précipitations dans le Pacifique oriental et central, tandis que l'Indonésie connaît une diminution des précipitations. De plus, l'activité dans l'océan Pacifique modifie le courant-jet, ce qui entraîne des conditions plus humides et plus froides dans le sud des États-Unis et des conditions plus sèches et plus chaudes dans le nord.

Bien que le phénomène El Niño de cette année semble relativement doux par rapport aux événements passés, Josh Willis, le scientifique du projet Sentinel-6 Michael Freilich, suggère qu'il pourrait encore apporter un hiver humide dans le sud-ouest des États-Unis si les conditions s'alignent.

Le satellite Sentinel-6 Michael Freilich fait partie de la mission Copernicus Sentinel-6/Jason-CS, un effort conjoint impliquant l'Agence spatiale européenne, l'Organisation européenne pour l'exploitation des satellites météorologiques, la NASA et la NOAA. Il porte le nom de Michael Freilich, ancien directeur de la division des sciences de la Terre de la NASA.

Sources:

– NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) à Pasadena, Californie

– Administration nationale océanique et atmosphérique (NOAA)