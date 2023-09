EXO-Lava Worlds : faire la lumière sur l'évolution de la Terre

Une étude récente publiée dans The Astrophysical Journal explore le monde fascinant des mondes d'exolava et leur potentiel pour faire la lumière sur l'histoire évolutive de la Terre. Alors que la Terre était autrefois entièrement en fusion, les planétologues appellent cette phase un océan de magma. On pense que la Terre a peut-être traversé plusieurs phases océaniques magmatiques avant de se refroidir et de devenir la planète habitable qu’elle est aujourd’hui.

La découverte de milliers d’exoplanètes par des missions de chasse aux planètes comme le vaisseau spatial Kepler et TESS a révélé de nombreux mondes rocheux en orbite autour de leurs étoiles à des températures extrêmes, les faisant fondre ou partiellement fondre. Ces mondes rocheux surchauffés, appelés super-Terres, fournissent des informations précieuses sur le passé de la Terre et sa transition depuis un océan de magma.

L'étude, intitulée « Fizzy Super-Earths : Impacts of Magma Composition on the Bulk Density and Structure of Lava Worlds », menée par Kiersten Boley, étudiant diplômé en astronomie à l'Ohio State University, étudie l'influence des océans de magma sur les super-Terres. L'évolution de la Terre et leurs propriétés observables.

Grâce à un logiciel de modélisation d'exoplanètes, les chercheurs ont simulé des planètes à période ultra-courte (USP), qui gravitent étroitement autour de leurs étoiles hôtes. Ils ont découvert que la composition du magma d'une planète est cruciale pour déterminer sa capacité à piéger les éléments volatils et son potentiel à abriter la vie. Les planètes avec beaucoup de carbone et d’oxygène dans leur magma pourraient éventuellement libérer ces matériaux critiques dans leur atmosphère, créant ainsi des conditions favorables à la vie.

L’étude a également exploré les densités des planètes magmatiques et leurs implications pour l’observation à distance. Il est intéressant de noter que la présence d'un océan de magma n'affecte pas de manière significative la densité d'une planète, ce qui remet en question les hypothèses précédentes et soulève des questions sur la meilleure méthode pour comprendre ces mondes énigmatiques.

Dans l’ensemble, les mondes d’exo-lave offrent une opportunité unique d’étudier l’évolution des planètes telluriques et leur potentiel d’habitabilité. En perçant les mystères de ces environnements extrêmes, les scientifiques peuvent obtenir des informations précieuses sur l'histoire de la Terre et découvrir les facteurs qui contribuent à la capacité d'une planète à accueillir la vie.

Sources:

– « Super-Terres pétillantes : impacts de la composition du magma sur la densité apparente et la structure des mondes de lave » – The Astrophysical Journal (Aucune URL fournie)