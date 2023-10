Comment les scientifiques déterminent-ils l’âge des planètes et des étoiles ?

By

Mesurer l’âge des planètes et des étoiles est crucial pour que les scientifiques puissent comprendre leur formation, leur évolution et le potentiel d’existence de la vie. Cependant, il est difficile de déterminer l’âge des objets dans l’espace.

Les étoiles, comme notre Soleil, conservent une luminosité, une température et une taille constantes pendant des milliards d’années. Les propriétés des planètes, telles que la température, sont souvent influencées par l’étoile sur laquelle elles gravitent plutôt que par leur propre âge et leur évolution. Cela rend difficile la mesure directe de leur âge.

Heureusement, les étoiles subissent de subtils changements de luminosité et de couleur au fil du temps. Les astronomes effectuent des mesures précises et les comparent à des modèles mathématiques qui prédisent l'évolution des étoiles, permettant ainsi d'estimer l'âge d'une étoile. Les étoiles tournent également et leur vitesse de rotation diminue avec l'âge en raison du frottement. En comparant les vitesses de rotation d’étoiles d’âges différents, les astronomes ont établi des relations mathématiques permettant de déterminer l’âge des étoiles, connues sous le nom de gyrochronologie.

L'activité magnétique stellaire, comme les éruptions cutanées, est un autre indicateur de l'âge. À mesure que les étoiles vieillissent, leur activité magnétique diminue. Les scientifiques peuvent utiliser ce déclin pour estimer l’âge d’une étoile.

L'astérosismologie, ou agitation des étoiles, est une méthode avancée pour déterminer l'âge des étoiles. Les astronomes étudient les vibrations à la surface des étoiles, provoquées par les ondes qui traversent leur intérieur. Les jeunes étoiles ont des modèles vibratoires différents de ceux des vieilles étoiles, ce qui permet aux scientifiques d'estimer leur âge. Par exemple, l’astérosismologie a estimé l’âge de notre Soleil à 4.58 milliards d’années.

Dans notre système solaire, les scientifiques utilisent des radionucléides, qui sont des atomes qui libèrent lentement de l'énergie au fil du temps, pour dater les planètes. En étudiant des roches, des météorites et des échantillons de sol, les chercheurs ont déterminé l’âge de divers objets. Le comptage des cratères est une autre méthode utilisée, car les surfaces plus anciennes comportent plus de cratères. Cependant, l’érosion peut altérer les traces visibles de cratères sur des planètes comme la Terre ou Mars.

Pour les géantes gazeuses comme Jupiter, les techniques de vieillissement ne fonctionnent pas bien pour leurs surfaces. Au lieu de cela, l’estimation de l’âge se fait en comptant les cratères sur leurs lunes ou en étudiant la répartition des météorites qui leur sont liées.

Bien que les astronomes ne puissent pas mesurer directement l'âge des planètes en dehors de notre système solaire, les méthodes raffinées permettant de déterminer l'âge d'une étoile peuvent donner un aperçu de l'âge de leurs planètes. L'exactitude de ces estimations est confirmée par la comparaison des âges des radionucléides des roches de notre système solaire avec l'âge astérosismologique du Soleil.

En conclusion, les scientifiques emploient diverses méthodes, telles que la gyrochronologie, l’astérosismologie, la datation par radionucléides et le comptage des cratères, pour estimer l’âge des planètes et des étoiles. Ces techniques nous permettent d'acquérir de précieuses connaissances sur la formation et l'évolution des objets célestes.

Définitions:

– Gyrochronologie : Méthode permettant de déterminer l’âge des étoiles en comparant les vitesses de rotation des étoiles.

– Astérosismologie : Étude des vibrations à la surface des étoiles provoquées par les ondes voyageant à l’intérieur de leur intérieur.

– Radionucléides : Atomes qui libèrent de l’énergie lentement au fil du temps.

– Comptage de cratères : Méthode permettant de déterminer l’âge d’un objet céleste en comptant le nombre de cratères d’impact à sa surface.

