Une nouvelle étude remet en question les théories sur la formation de la croûte terrestre

By

Une étude récente menée par des chercheurs de Penn State a présenté de nouveaux résultats qui remettent en question les théories existantes sur la formation de la croûte terrestre et des plaques tectoniques. Alors que les théories dominantes suggèrent la formation rapide de plaques tectoniques au début de l'histoire de la Terre, cette nouvelle recherche indique que la croûte terrestre a subi un processus de remaniement plus lent sur des milliards d'années.

L'auteur principal Jesse Reimink, professeur adjoint de géosciences à Penn State, explique que ces informations pourraient contribuer à une meilleure compréhension de notre planète et potentiellement éclairer également la formation d'autres planètes. La théorie dominante jusqu’à présent suggère un passage soudain d’une planète stagnante à une planète avec une activité tectonique il y a environ 3 milliards d’années. Cependant, l’étude révèle que cette théorie ne rend pas compte avec précision des processus qui se sont produits.

Afin de parvenir à leurs conclusions, les chercheurs ont analysé plus de 600,000 XNUMX échantillons de roches provenant de la base de données des archives rocheuses de la Terre. En examinant la composition géochimique et l’âge de ces roches, ils ont pu reconstruire la courbe de croissance crustale et déterminer comment les roches se sont reformées et retravaillées au fil du temps. Contrairement aux théories précédentes, les résultats indiquent que la croûte terrestre suit le modèle du manteau sous-jacent, suggérant une corrélation entre les deux.

L’étude diffère également des recherches précédentes en se concentrant sur les enregistrements de roches plutôt que sur des échantillons minéraux. Ce choix a été fait parce que les enregistrements de roches sont plus sensibles et moins sujets aux biais lors de l'examen de ces longues échelles de temps. En analysant la composition des roches ignées d'une nouvelle manière, les chercheurs ont déterminé la proportion de sédiments et calculé l'ampleur des remaniements survenus tout au long de l'histoire de la Terre.

Les résultats mettent en évidence une correspondance entre la courbe de croissance de la croûte et l’enregistrement de la croissance du manteau. Cet alignement soutient les théories précédentes proposées par les géoscientifiques, mais cette étude est la première à fournir des preuves empiriques à partir des archives rocheuses pour soutenir l'idée d'une croissance crustale progressive. Cependant, les chercheurs notent que des limites dues au manque de données demeurent. Une analyse plus approfondie des données existantes pourrait fournir davantage d’informations sur l’évolution de la Terre et la formation de différents corps planétaires.

Cette étude pourrait également avoir des implications pour la compréhension d’autres planètes, comme Vénus, dépourvue de plaques tectoniques. En examinant les différences entre la Terre et Vénus et en étudiant le taux de croissance de la croûte terrestre, les chercheurs pourraient mieux comprendre comment et pourquoi les planètes ont évolué selon des trajectoires différentes.

En conclusion, cette étude révolutionnaire remet en question les théories précédemment acceptées sur la formation de la croûte terrestre et des plaques tectoniques. En analysant les enregistrements rocheux, les chercheurs ont fourni des preuves empiriques d'une croissance progressive de la croûte, renversant ainsi l'idée d'un changement soudain vers une activité tectonique. Même si des limites subsistent, une analyse plus approfondie pourrait offrir des informations précieuses sur l'évolution de la Terre et la formation d'autres planètes.

Sources:

– Etude : Lettres Perspectives Géochimiques

– État de Pennsylvanie