La découverte d'une météorite ancienne donne un aperçu du système solaire primitif

Des chercheurs ont découvert une ancienne roche spatiale connue sous le nom d'Erg Chech 002 qui pourrait fournir des informations précieuses sur la formation de notre système solaire. Découvert dans le désert du Sahara en Algérie en 2020, Erg Chech 002 contient des niveaux d’isotope radioactif aluminium-26 plus élevés que prévu. Cette découverte a des implications significatives pour notre compréhension de la formation planétaire et de la datation des météorites.

Erg Chech 002 serait une météorite pierreuse connue sous le nom de roche achondrite, ressemblant à une roche volcanique et remontant aux premiers stades de notre système solaire. Elle est considérée comme la plus ancienne météorite connue d’origine volcanique. La présence d'aluminium 26 dans la météorite est particulièrement cruciale, car on pense que cet isotope a joué un rôle crucial dans l'évolution du système solaire primitif.

L'aluminium 26, connu pour être une source de chaleur au début du système solaire, s'est finalement désintégré et a influencé la fonte des roches primitives qui ont ensuite formé les planètes. Cependant, la découverte de cet isotope dans l'Erg Chech 002 remet en question l'hypothèse selon laquelle il était uniformément réparti dans tout le système solaire primitif. Les chercheurs ont découvert que le corps parent de cette météorite devait contenir trois ou quatre fois plus d’aluminium 26 que le corps parent de météorites similaires, ce qui indique une répartition inégale de cet isotope.

Pour déterminer l'âge de l'Erg Chech 002, les scientifiques ont analysé les isotopes du plomb et de l'uranium et ont calculé que son âge isotopique du plomb était d'environ 4.566 milliards d'années. Cela correspond à l’âge estimé du système solaire. En comparant ces données avec d’autres météorites anciennes, les chercheurs peuvent mieux comprendre les origines des planètes et potentiellement réévaluer l’âge des météorites précédemment étudiées.

Cette découverte contribue à une meilleure compréhension des premiers stades de développement de notre système solaire et de l'histoire géologique des planètes. Des recherches plus approfondies sur différents types de roches achondrites continueront d’affiner nos connaissances sur le système solaire primitif et sa formation.

