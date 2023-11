Nouvel article : Le potentiel de l'agriculture lunaire exploré dans une étude récente

Une étude récente menée par une équipe de scientifiques chinois a mis en lumière le potentiel de l’agriculture lunaire. L'étude examine une expérience menée dans le cadre de la mission chinoise Chang'e-4, où des plantes ont été cultivées avec succès à la surface de la Lune. Ces découvertes ont des implications significatives pour les futures missions sur la Lune, sur Mars et dans d’autres lieux de l’espace lointain.

L’expérience, connue sous le nom de Biological Experiment Payload (BEP), visait à déterminer si les plantes peuvent prospérer dans un environnement lunaire difficile caractérisé par un rayonnement intense, une faible gravité et une lumière intense et prolongée. La charge utile comprenait des graines de coton, de pomme de terre, d'arabidopsis et de colza, ainsi que des œufs de mouche, de la levure et de l'eau. Malgré ces conditions difficiles, les plantes ont pu pousser.

L'équipe de scientifiques provenant d'institutions de recherche distinguées, dont le Centre d'exploration spatiale et le Collège d'ingénierie aérospatiale de l'Université de Chongqing, a mené une analyse approfondie des résultats de l'expérience. Leurs résultats ont été publiés dans deux revues scientifiques, Microgravity Science and Technology et Acta Astronautica.

Les résultats de l’étude fournissent des informations précieuses sur la faisabilité de l’établissement de systèmes de survie biorégénératifs (BLSS) dans les futurs habitats spatiaux. Cultiver des plantes dans les habitats lunaires et martiens offre de nombreux avantages au-delà d’une source de nourriture. Ces usines peuvent éliminer le dioxyde de carbone et produire de l'oxygène frais, contribuer au recyclage des déchets et améliorer le bien-être des membres d'équipage.

Contrairement aux systèmes conventionnels de contrôle environnemental et de survie (ECLSS), qui reposent sur des composants mécaniques et nécessitent des remplacements fréquents, les systèmes biorégénératifs ont le potentiel de s’auto-entretenir au fil du temps. Cette durabilité à long terme les rend particulièrement utiles pour les missions prolongées au-delà de l’orbite terrestre basse (LEO) où les missions régulières de réapprovisionnement ne sont pas pratiques.

La croissance réussie de plantes sur la Lune marque une étape importante dans l’exploration spatiale et ouvre la voie à de nouvelles recherches visant à développer des systèmes agricoles durables pour les futures missions. Alors que l’humanité continue d’explorer le cosmos, la capacité de cultiver des cultures dans des environnements extraterrestres sera cruciale pour fournir des ressources essentielles et soutenir le bien-être des astronautes.

Foire Aux Questions (FAQ):

Q : Quels étaient les principaux objectifs de la charge utile d'expérimentation biologique (BEP) de la mission chinoise Chang'e-4 ?

R : Le BEP visait à explorer la possibilité de faire pousser des plantes sur la Lune et à évaluer leur capacité à prospérer dans l’environnement lunaire difficile.

Q : Quelles institutions ont été impliquées dans la réalisation de l’étude sur l’agriculture lunaire ?

R : L'étude a impliqué des scientifiques du Centre d'exploration spatiale et du Collège d'ingénierie aérospatiale de l'Université de Chongqing, de l'Université des sciences et technologies électroniques de Chine et du Laboratoire de biologie spatiale de l'Académie chinoise des sciences agricoles de Chengdu.

Q : Quels sont les avantages potentiels de la culture de plantes dans les habitats lunaires et martiens ?

R : En plus de fournir une source de nourriture durable, la culture de plantes peut aider à réguler l’atmosphère en éliminant le dioxyde de carbone et en produisant de l’oxygène. Ils contribuent également au recyclage des déchets et contribuent au bien-être général des astronautes.

Q : En quoi les systèmes biorégénératifs diffèrent-ils des systèmes conventionnels de contrôle environnemental et de survie ?

R : Les systèmes biorégénératifs peuvent se reconstituer au fil du temps, tandis que les systèmes conventionnels reposent sur des composants mécaniques qui doivent être remplacés fréquemment.

Q : Que signifie la croissance réussie de plantes sur la Lune pour la future exploration spatiale ?

R : Cela ouvre la porte au développement de systèmes agricoles durables pour les futures missions spatiales, garantissant la disponibilité des ressources essentielles et soutenant le bien-être à long terme des astronautes.