Le mystère évolutif des fausses pattes de chenille

Les chenilles sont connues pour leurs pattes supplémentaires, appelées fausses pattes, qui sont utilisées pour saisir les brindilles et les feuilles. Une étude récente a mis en lumière l’origine évolutive de ces fausses pattes. Les chercheurs ont découvert que les fausses pattes dérivent en réalité d'un programme génétique qui spécifie les lobes des membres des crustacés. Ce programme génétique était resté inactif dans la région des membres des crustacés pendant des millions d'années jusqu'à ce qu'il soit réactivé dans l'abdomen des chenilles.

L'étude impliquait la perturbation d'un gène spécifique, abdominal A, chez les larves de papillons, là où se trouvent les fausses pattes. La perturbation complète du gène a entraîné l'absence de fausses pattes, tandis qu'une perturbation partielle a conduit au développement de deux traits distincts dans l'abdomen : les fausses pattes et une version modifiée des pattes thoraciques. Cela indique que ces deux traits émergent d’emplacements différents dans le corps et ne peuvent pas être le même trait.

Une analyse plus approfondie a révélé que le modèle génétique des fausses pattes est similaire à celui des cornes de la tête, un autre trait nouveau chez les papillons et les mites. Le pool de gènes exprimés dans les fausses pattes est également similaire aux gènes trouvés dans les endites, qui font partie des appendices des crustacés.

L'étude suggère que l'histoire évolutive des membres d'insectes est complexe, les membres provenant d'appendices à un seul axe et devenant plus tard des birames. Au fil du temps, ces membres ont développé des lobes orientés vers l’intérieur appelés endites. Dans certaines lignées d’insectes, les endites ont été perdues, mais chez les papillons et les mites, elles ont été réactivées pour fonctionner comme fausses pattes.

Cette recherche montre comment l'évolution réutilise les traits et les programmes génétiques existants. Les fausses pattes sont un trait nouveau qui a émergé d'instructions préexistantes pour fabriquer des morceaux de pattes primitives. Le mystère des fausses pattes des chenilles a finalement été résolu, révélant leur ancien lien avec les membres des crustacés.

