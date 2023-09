Les progrès et les considérations éthiques de l’édition génétique en médecine

L'édition génétique, un domaine révolutionnaire en médecine, était au centre de la session principale du Dr Tamara Sunbul, intitulée « Une nouvelle ère pour la médecine : diagnostics et thérapeutiques numériques ». Le Dr Sunbul, directeur médical de l'informatique clinique chez Johns Hopkins Aramco Healthcare, a souligné le potentiel du génotypage et la dépendance à l'égard de la collecte de données au fil du temps.

L’objectif de la technologie numérique, comme l’édition génétique, est de détecter les anomalies pouvant entraîner des variations dans les résultats lors de la prescription de médicaments. Le Dr Sunbul a expliqué que les individus peuvent réagir différemment au même médicament, soulignant la nécessité d'un diagnostic et de méthodes de traitement précis.

L’une des avancées les plus significatives en matière d’édition génétique est le CRISPR-Cas9, également connu sous le nom de « ciseaux génétiques ». Cette technologie coupe avec précision les séquences d'ADN à des sites spécifiques, permettant ainsi la suppression ou l'insertion de séquences génétiques qui modifient la base de l'ADN. Alors que CRISPR a initialement trouvé des applications dans l'agriculture et la bioénergie, le Dr Sunbul a partagé son potentiel dans le domaine du diagnostic et de la thérapeutique numériques.

Dans le domaine du diagnostic numérique, de nouvelles méthodes telles que SHERLOCK et DETECTR ont vu le jour. Ces méthodes utilisent l’édition génétique pour permettre une détection rapide de maladies infectieuses comme le COVID-19. De plus, l’édition génétique est intégrée aux processus de découverte de médicaments par des sociétés comme Atomwise, Deep Genomics et Valo.

En outre, l’édition génétique joue un rôle crucial dans l’avancement des thérapies cellulaires et géniques pour diverses pathologies. Cela inclut des troubles sanguins comme la thalassémie, la drépanocytose et l'hémophilie, ainsi que des affections comme le syndrome de Down, la cécité héréditaire, la fibrose kystique, la dystrophie musculaire de Duchenne et la maladie de Huntington. Grâce à l'utilisation de CRISPR, il est devenu possible de reprogrammer le système immunitaire d'un patient pour cibler son propre cancer, ses infections (telles que le VIH, le COVID-19, la grippe, le paludisme, le Zika et la résistance aux antibiotiques) et les maladies chroniques comme l'hypercholestérolémie et le type de cancer. 1 diabète.

Malgré ces avancées remarquables, les considérations éthiques, juridiques et scientifiques restent essentielles. Le Dr Sunbul a souligné qu'une modification génétique incorrecte peut avoir des conséquences néfastes, soulignant la nécessité de faire preuve de prudence et de précision. En outre, l’édition génétique a le potentiel d’avoir un impact sur les générations futures, car des changements irréversibles peuvent être transmis de génération en génération. Par conséquent, des discussions approfondies sur les implications éthiques de l’édition génétique sont nécessaires pour garantir une application responsable et sauvegarder le bien-être des individus et de la société dans son ensemble.

Sources:

– Dr Tamara Sunbul, directrice médicale de l'informatique clinique chez Johns Hopkins Aramco Healthcare