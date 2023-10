Le changement climatique menace la durée de vie extraordinaire des chauves-souris, selon une étude

Une étude récente publiée dans Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences suggère que la durée de vie remarquable des chauves-souris pourrait être menacée en raison de la hausse des températures mondiales. La recherche, menée par des scientifiques de l’University College Dublin et de l’Université de Bristol, s’est concentrée sur le cycle d’hibernation d’un groupe de grands rhinolophes sauvages.

Les chercheurs ont découvert que les fluctuations météorologiques pendant la période d’hibernation des chauves-souris affectaient le mécanisme moléculaire responsable de leur longue vie. Les télomères, qui sont des morceaux d'ADN qui protègent les extrémités des chromosomes, se raccourcissent à chaque division cellulaire. Ce processus de raccourcissement est associé au vieillissement et aux maladies liées au vieillissement.

L’étude a révélé que les chauves-souris qui sortaient plus fréquemment de l’hibernation en raison de conditions plus chaudes avaient des télomères significativement plus courts que les hivers précédents avec des températures plus froides. Le professeur Emma Teeling de l'University College Dublin a exprimé son inquiétude face à ces résultats, affirmant que l'augmentation prévue des températures mondiales pourrait limiter les effets bénéfiques de l'hibernation chez les chauves-souris sauvages.

Le Dr Megan Power, l'auteur principal de l'étude, a suivi plus de 200 grandes chauves-souris sauvages pendant trois hivers pour examiner les effets de l'hibernation sur les télomères. La recherche a révélé que l’hibernation agit comme une forme de rajeunissement, les télomères s’étendant plutôt que de se raccourcir pendant la saison d’hibernation. Cette extension est probablement due à l’expression de l’enzyme télomérase, qui permet à l’ADN télomérique de se répliquer sans causer de dommages.

Les résultats de l’étude soulignent les conséquences potentielles du changement des conditions climatiques sur la longévité des chauves-souris. Les espèces ayant une longue durée de vie et des taux de reproduction lents, comme les chauves-souris, sont particulièrement vulnérables aux changements environnementaux. Les chercheurs soulignent l’importance de comprendre comment les chauves-souris sont affectées et s’adaptent au changement climatique rapide.

Des recherches plus approfondies sont nécessaires pour explorer le rôle de la télomérase dans l'extension des télomères pendant l'hibernation. L'étude met en évidence l'impact du changement climatique sur l'écologie et la survie des populations de chauves-souris, soulignant la nécessité de poursuivre les efforts de recherche et de conservation pour protéger ces créatures extraordinaires.

